Sebastián Villalobos y su esposa, Camila Santamaría, confirman su separación

El anuncio tomó por sorpresa a millones de seguidores en redes sociales, pues la pareja siempre se caracterizó por mostrar una faceta muy cercana y familiar. Tras varios problemas en el pasado y la llegada de su primera hija, ambos decidieron hacer pública la noticia a través de comunicados en sus redes sociales.

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Por qué se separaron Sebastián Villalobos y Camila Santamaría

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A través de sus historias de Instagram, Camila Santamaría fue la primera en dirigirse a sus seguidores para confirmar que la decisión no fue sencilla. Aunque no profundizó en detalles específicos sobre los motivos exactos del fin del romance, dejó claro que se trata de un proceso atravesado desde la madurez y la búsqueda de paz para la familia que construyeron juntos, según Infobae.

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Historia de Instagram de Camila Santamaría Foto Instagram: @camilagsantamaria

“Me quedo con todo lo bonito, con lo aprendido y con la tranquilidad de saber que algunas veces amar también significa cuándo dejar ir”, publicó la modelo en su Instagram.

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Por su parte, Sebastián Villalobos se pronunció a través de su canal de difusión de Instagram. El youtuber enfatizó en la necesidad de llevar el tema con la mayor prudencia posible.

Historia de Instagram de Sebastián Villalobos Foto Instagram: @sebas

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“Ahora mismo solo quiero que desde el cariño y el respeto puedan sentirse presentes y entender que todas las parejas pasan por momentos difíciles que solo a la pareja le corresponde solucionar", dijo el creador de contenido.

Cuántos hijos tienen Sebastián Villalobos y Camila Santamaría

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Uno de los pilares de la pareja y la razón principal por la que piden empatía a la opinión pública es su hija, Isla, nacida el 9 de mayo de 2025. Ambos recalcaron que su prioridad absoluta seguirá siendo el bienestar y la protección de la menor durante esta transición.

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Cómo fue la historia de amor de la pareja

La historia entre Sebastián y Camila se remonta a su adolescencia, etapa en la que cruzaron caminos por primera vez. A lo largo de más de diez años, enfrentaron retos personales y profesionales impulsados por la creciente carrera digital de Villalobos.

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Aunque tuvieron una ruptura a principios de 2020 durante la pandemia de COVID-19, la pareja decidió darse una nueva oportunidad entre finales de 2022 y comienzos de 2023. Posteriormente, celebraron la llegada de su primogénita en 2025, un acontecimiento que consolidó momentáneamente el proyecto familiar antes de tomar la determinación definitiva de tomar caminos independientes.