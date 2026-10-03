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Capítulo 52 'Yo Me Llamo'
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Sebastián Villalobos anunció su separación con su pareja, Camila

El reconocido creador de contenido colombiano Sebastián Villalobos y la modelo Camila Santamaría confirmaron el fin de su relación tras más de una década compartiendo vidas y una hija en común, Isla.

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Sebastián Villalobos y su esposa, Camila Santamaría, confirman su separación

El reconocido creador de contenido colombiano Sebastián Villalobos y la modelo Camila Santamaría confirmaron el fin de su relación tras más de una década compartiendo vidas y una hija en común, Isla.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 3 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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Sebastián Villalobos y Camila Santamaría
Sebastián Villalobos y Camila Santamaría
Foto Instagram: @camilagsantamaria