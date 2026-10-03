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Quiénes son los hijos Ómar Pérez que son futbolistas: uno juega en Boca Juniors

Detalles sobre quiénes son los hijos Ómar Pérez, exfutbolista e ídolo de Independiente Santa Fe, que son futbolistas. Uno juega en Boca Juniors, uno de los equipos grandes de Argentina.

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Quiénes son los hijos futbolistas de Ómar Pérez: él revela que fue más exigente con ellos

El exjugador argentino de Independiente Santa Fe dejó claro que, aunque los apoyó y los acompañó en su proceso, nunca quiso que el apellido fuera suficiente para conseguir oportunidades.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 3 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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Ómar Pérez
Ómar Pérez
Foto: Caracol TV