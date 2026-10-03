Quiénes son los hijos futbolistas de Ómar Pérez: él revela que fue más exigente con ellos

Ómar Pérez, uno de los grandes referentes de Independiente Santa Fe que en realidad tenía más talento para el baloncesto, encontró en sus hijos Thiago y Franco Pérez a dos jóvenes que decidieron seguir sus pasos en el fútbol. En una conversación con el pódcast ‘Historias con Ritmo’, Pérez contó cómo ha vivido el proceso de sus dos hijos, quienes desde muy jóvenes dejaron su hogar para buscar su sueño en el fútbol argentino.

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¿Quiénes son Thiago y Franco Pérez, los hijos futbolistas de Ómar Pérez?

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Thiago Pérez, el mayor de los dos, tiene 19 años y actualmente desarrolla su carrera en Huracán de Argentina, donde se desempeña como volante central en la Reserva. El joven también ha tenido oportunidades de entrenar con el plantel profesional del club.

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Por su parte, Franco Pérez, de 17 años, juega como volante ofensivo y es zurdo. El futbolista pertenece a Boca Juniors, club en el que también comenzó la carrera profesional su padre. En septiembre de 2026, Franco ya había firmado su primer contrato profesional con el conjunto argentino y ha tenido acercamientos con el plantel profesional.



Ómar Pérez cuenta cómo formó a sus hijos en el fútbol

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Los hijos mayores del exjugador de Independiente Santa Fe (tiene otros dos que todavía son pequeños) se formaron en la escuela deportiva del ídolo cardenal, ubicada a las afueras de Bogotá, bajo la dirección el argentino y de su equipo. El exjugador explicó en ‘Historias con Ritmo’, pódcast de Caracol Televisión, que fue especialmente exigente con Thiago y Franco para evitar que su apellido fuera utilizado como un atajo en sus carreras.

“Fui un poco más exigente con el tema. Ellos sabían que iban a tener una posibilidad por ser el hijo y lo que menos quería es que utilicen esa oportunidad de esa forma”, contó.

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Para el exjugador de Santa Fe, sus hijos debían demostrar que tenían las condiciones y, sobre todo, la disciplina necesaria para construir su propio camino. “Ellos tienen las condiciones y tienen sobre todo el sacrificio para poder hacerlo y creo que lo demostraron”, aseguró.

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Reconoció que algunas de las decisiones que tomó como padre durante el proceso no fueron sencillas. Sin embargo, considera que la exigencia tenía un propósito: permitir que sus hijos construyeran su propio camino y disfrutaran de aquello que eligieron.

“Si bien fueron momentos que ellos no disfrutaron, tomé creo que la mejor medida para que ellos puedan encarar este camino. Justamente que sean felices y disfruten de lo que hacen”, manifestó.

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La relación entre Ómar y sus hijos también está marcada por su propia experiencia. Pérez dejó Argentina siendo muy joven para perseguir su sueño como futbolista y años después vio cómo Thiago y Franco emprendían un camino similar. El exjugador contó que ambos se fueron muy jóvenes, motivados por la posibilidad de cumplir su sueño como futbolistas.

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"Los hijos son prestados y uno tiene que apoyar la decisión que tome. Los dos se fueron muy jóvenes, se fueron con una visión de cumplir su sueño y creo que el todo el esfuerzo vale la pena cuando, sobre todo, ellos sonnfelices, que es lo único que me importa a mí", concluyó.