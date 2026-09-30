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Fan de Jhonny Rivera murió en concierto por un chorizo: qué le pasó

Fan de Jhonny Rivera y Nelon Velásquez murió en su concierto porque se atragantó con un chorizo. Detalles de lo que sucedió con su inesperada partida.

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En concierto de Jhonny Rivera y Nelson Velásquez, fan murió al atragantarse con un chorizo

Un hombre se desmayó en el evento que se hizo en Garzón, Huila, y falleció poco después en el hospital. La comunidad lamentó su partida.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 30 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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Foto: Getty Images