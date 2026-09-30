En concierto de Jhonny Rivera y Nelson Velásquez, fan murió al atragantarse con un chorizo

Lo que parecía ser una noche de fiesta y música terminó en tragedia en el municipio de Garzón. Un hombre identificado como José Elver Palencia falleció en la madrugada del pasado domingo 27 de septiembre tras desmayarse durante un concierto de Jhonny Rivera y Nelson Velásquez celebrado en la Concha Acústica de la localidad, evento al que asistieron incluso mandatarios locales.

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Según revelaron testigos a la revista Semana, la emergencia se desató en la zona de comidas del recinto cuando personas cercanas notaron que Palencia dejó de respirar tras consumir un chorizo. De inmediato, se alertó a los organismos de socorro y miembros de la Cruz Roja procedieron a retirarlo del lugar justo en el momento en que el cantante Jhonny Rivera interpretaba su éxito ‘Comprendí que te perdí’. En un principio, el hecho fue atendido como un desmayo convencional en este tipo de eventos producto de la emoción o la multitud.

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Palencia fue trasladado en ambulancia al Hospital Departamental San Vicente de Paúl, ubicado a solo 900 metros del lugar, donde lamentablemente los médicos confirmaron su deceso. A pesar de la gravedad, la noticia no trascendió sino hasta la mañana del lunes 28 de septiembre, debido a que la víctima fue ingresada sin documentos, lo que dificultó su identificación inicial.

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Una vez se confirmó su identidad, el caso generó gran conmoción y se convirtió en el principal tema de conversación en Garzón y municipios vecinos. José Elver Palencia era residente de Maíto, un centro poblado de Tarqui ubicado a unos 40 minutos de Garzón, donde era ampliamente conocido.



A través de redes sociales, portales locales dedicados a la divulgación de información en Maíto expresaron su dolor: “Con profundo pesar lamentamos el fallecimiento de José Elver Palencia, un querido paisano, recordado por ser un hombre trabajador, amable y de gran carisma. Su alegría y la manera especial de compartir con quienes lo rodeaban permanecerán en la memoria de quienes tuvieron la oportunidad de conocerlo”, publicaron junto a mensajes de condolencias para sus familiares.

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A su vez, seres queridos informaron lo inesperado del suceso y el profundo dolor que les causó la noticia. También la comunidad de Maíto expresó su dolor y ha confirmado el recibimiento del cuerpo en un acto conmemorativo, para luego realizar los actos fúnebres correspondientes.