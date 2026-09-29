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Quién era Náfer Durán, primer acordeonero de Diomedes Díaz, y de qué murió

Quién era Náfer Durán Díaz, primer acordeonero de Diomedes Díaz, y de qué murió a sus 93 años. Venía presentando varias complicaciones de salud desde hace varios meses.

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De qué murió Náfer Durán, primer acordeonero de Diomedes Díaz; tenía 93 años

El Rey Vallenato de 1976 falleció a sus 93 años, este 29 de septiembre de 2026, tras permanecer varios días internado en una clínica de Valledupar, por complicaciones de salud.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 29 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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Náfer Durán
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Foto: Instagram @naferduran_elgrande