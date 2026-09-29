De qué murió Náfer Durán, primer acordeonero de Diomedes Díaz; tenía 93 años

El mundo del vallenato está de luto por la muerte de Náfer Santiago Durán Díaz, conocido cariñosamente como ‘Naferito’, uno de los grandes juglares de la música vallenata y una figura fundamental en los primeros pasos discográficos de Diomedes Díaz.

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De qué murió Náfer Durán

Náfer Durán murió como consecuencia de complicaciones cardíacas, después de atravesar un delicado cuadro de salud. El músico había sido hospitalizado desde comienzos de julio de 2026. En ese momento, su hijo, el compositor Luis Durán Escorcia, confirmó que el artista estaba siendo atendido en la Clínica de Alta Complejidad de Valledupar por severas afecciones cardíacas, reportó El Heraldo.

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Días después, su estado de salud se agravó y Durán tuvo que recibir atención en la unidad de cuidados intensivos. Reportes publicados en julio también señalaron la presencia de líquido en los pulmones, además de las complicaciones cardíacas que requerían manejo especializado, agregó en su momento El Pilón.

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Finalmente, este 29 de septiembre se confirmó su fallecimiento en Valledupar, a los 93 años. Medios nacionales y regionales reportaron que la causa estuvo relacionada con las complicaciones cardíacas que venía enfrentando.

Quién era Náfer Durán, el primer acordeonero de Diomedes Díaz

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Náfer Durán nació el 26 de diciembre de 1932 en El Paso, Cesar, y perteneció a una de las familias más importantes de la historia del vallenato. Era hermano de Alejo Durán, quien en 1968 se convirtió en el primer Rey Vallenato del Festival de la Leyenda Vallenata.

Náfer siguió sus propios pasos dentro del folclor y en 1976 se coronó Rey Vallenato en la categoría profesional, el mismo año en que grabó junto a Diomedes Díaz. Además de acordeonero, fue compositor, cantante y verseador. Entre sus obras más recordadas se encuentra ‘Sin ti’, canción que, según relató el propio músico en una entrevista publicada meses antes de su muerte, estuvo relacionada con su historia de amor con Rosibel Escorcia.

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La importancia de Náfer Durán en la historia del vallenato va mucho más allá de haber sido un reconocido acordeonero. En 1976, Durán acompañó a un joven Diomedes Díaz en la grabación de Herencia Vallenata, producción que marcó uno de los primeros capítulos de la carrera discográfica del artista conocido posteriormente como ‘El Cacique de La Junta’. Entre las canciones asociadas a aquella producción aparecen ‘El chanchullito’, ‘Teresita’, ‘Muebles viejos’ y ‘Pobre negro’.

La relación entre ambos músicos resulta especialmente significativa porque ocurrió cuando Diomedes apenas comenzaba a construir la trayectoria que lo convertiría en una de las figuras más reconocidas del vallenato colombiano.