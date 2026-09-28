Qué fue de la vida de los hijos de Patricia Teherán y Juancho Rois: uno se volvió político

En medio de ‘Los Informantes’, la periodista Nena Arrazola presentó la historia de Alex Teherán y Juan Humberto Rois, los descendientes directos de dos verdaderas leyendas del folclor colombiano: la cantante Patricia Teherán y el acordeonero Juancho Rois.

Lea también:Sara Corrales, actriz de ‘Vecinos’ enseñó el cuarto de su hija, Mila, y parece de princesa



Ambos artistas perdieron la vida de forma trágica a mediados de los años 90 en accidentes cuando sus hijos eran tan solo unos bebés, dejando un legado imborrable en el país y un profundo vacío emocional en sus hogares.

Alex Teherán tenía cuatro meses cuando su madre, la recordada 'Diosa del Vallenato', falleció en un fatídico accidente de tránsito el 19 de enero de 1995. Para sumar dolor a su infancia, su padre, Rodrigo Castillo, fue asesinado tiempo después. Alex fue criado por sus abuelos en el barrio Alto Bosque de Cartagena y enfrentó duras realidades económicas trabajando desde muy joven como DJ en un burdel y vendiendo minutos de celular en las calles.

Publicidad

Por su parte, Juan Humberto Rois ni siquiera alcanzó a conocer a su padre. Su madre, Jenny Dereix, estaba embarazada de él cuando el avión en el que viajaba el célebre acordeonero de Diomedes Díaz se precipitó a tierra en noviembre de 1994. Juan Humberto nació pocos meses después en medio del duelo familiar.

Publicidad

A qué se dedican actualmente los hijos de Patricia Teherán y Juancho Rois

Alex Teherán heredó los rasgos físicos, la mirada, el acento y el tono de voz de Patricia Teherán. A sus 31 años, se dedica a la música interpretando las canciones de su madre y lucha legalmente por los derechos de autor. Debido a que fue registrado por sus abuelos tras la tragedia (llevando los apellidos Terán Romero), debió adelantar un proceso judicial de filiación ante un juez para ser reconocido formalmente como hijo legítimo de la artista y así reclamar las regalías musicales que le corresponden.

Juan Humberto Rois, a diferencia de lo que esperaban sus familiares, no siguió el camino musical. Aunque en su infancia fue enviado a Valledupar a la academia del Turco Gil para aprender a tocar el acordeón, su verdadera vocación siempre fue la vida pública. Hoy en día es politólogo y se desempeña como diputado de la Asamblea Departamental de Córdoba, viviendo en Montería. En su hogar conserva con profundo respeto el único acordeón de su padre que sobrevivió intacto al accidente aéreo.