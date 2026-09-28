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Qué fue de la vida de los hijos de Patricia Teherán y Juancho Rois: uno es político en Montería

La muerte repentina de grandes íconos de la música vallenata dejó marcados a millones de fanáticos, pero sobre todo a sus herederos, quienes crecieron enfrentando la tragedia y la ausencia.

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Qué fue de la vida de los hijos de Patricia Teherán y Juancho Rois: uno se volvió político

La muerte repentina de grandes íconos de la música vallenata dejó marcados a millones de fanáticos, pero sobre todo a sus herederos, quienes crecieron enfrentando la tragedia y la ausencia.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 28 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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Álex Teherán y Juan Humberto Rois
Álex Teherán y Juan Humberto Rois
Foto: Caracol Televisiòn