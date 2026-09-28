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Quién es el nuevo novio de Cazzu, ex de Christian Nodal, y cuántos años tiene

Detalles sobre quién es el nuevo novio de Cazzu, cantante y exnovia de Cristhian Nodal, con quien tuvo un hijo, y cuántos años tiene. Él es menor que ella por varios años.

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Quién es el bailarín que es novio de Cazzu: él es menor que ella por varios años

La cantante oficializó en público su nuevo romance con el artista Ignacio Colombara durante una salida al teatro en Argentina, dejando atrás su ruptura con Christian Nodal, papá de su hija.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 28 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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Cazzu
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Foto: Getty Images