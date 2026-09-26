Empezó la despedida de soltera de Luisa Fernanda W, conoce los invitados famosos y el lugar

Tras varios meses de planeación y expectativa entre sus millones de seguidores, Luisa Fernanda W dio inicio oficial a los festejos previos a su matrimonio con Pipe Bueno.

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La empresaria viajó a Cartagena junto a su círculo más cercano para disfrutar de su despedida de soltera, un encuentro que ha quedado registrado en las redes sociales de sus invitados.

¿Dónde es la despedida de soltera de Luisa Fernanda W?

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La ciudad de Cartagena fue la locación escogida por la creadora de contenido para compartir este acontecimiento con sus amistades. A través de sus redes sociales, la influenciadora invitó a su audiencia a seguir las publicaciones de los asistentes y conocer algunos detalles de la celebración.



En sus respectivos perfiles, los invitados han documentado diferentes momentos del viaje, desde los regalos hasta las actividades preparadas para la futura novia. De esta manera, las publicaciones han permitido conocer parte de la experiencia que Luisa Fernanda W está viviendo junto a las personas más cercanas a ella.

Invitados a la despedida de soltera de Luisa Fernanda W

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La lista de acompañantes incluye a su cuñada Laura Bueno, junto a Carolina Rojas, Connie Ojeda, Marilyn Oquendo, Matías Vega, Dani Duke, Dany Oquendo, Laura Beltrán, Nanis Ochoa, Ornella Sierra y Daniela Tapia.

A través de sus redes sociales, varios de ellos se han encargado de compartir fotografías y videos de los diferentes momentos de la celebración, mostrando parte de las actividades y detalles preparados para la empresaria.

¿Por qué La Segura no asistió a la despedida de soltera de Luisa Fernanda W?

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Entre las ausencias más comentadas estuvo la de Natalia Segura, conocida como ‘La Segura’. Ante las preguntas de los usuarios sobre su presencia en Cartagena, se conoció que la creadora de contenido no pudo sumarse al viaje debido a compromisos laborales que actualmente atiende en China junto a su esposo.

Polémica por la invitación de Ornella Sierra al evento

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Horas después de comenzar la despedida de soltera, surgieron comentarios en redes sociales sobre la asistencia de Ornella Sierra, debido a que, al parecer, habría recibido la invitación a última hora.

Ante las preguntas de sus seguidores, la propia Luisa Fernanda W explicó que, después de confirmarse que dos de sus invitadas iniciales no podrían asistir, decidió incluir a Ornella en la celebración. Según contó, tenía intención de invitarla desde el comienzo, pero no había podido hacerlo debido a la cantidad limitada de cupos.

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La creadora de contenido aclaró que esta situación no le generó ningún tipo de molestia y aseguró que se considera una amiga dispuesta a acompañar a la novia y disfrutar plenamente de la celebración.