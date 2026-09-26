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Despedida de soltera de Luisa Fernanda W: invitados, polémicas y dónde será

Por medio de sus redes sociales, Luisa Fernanda W mostró que ya inició su despedida de soltera, quiénes son los amigos e influenciadores que la acompañarán y más detalles de la celebración.

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Empezó la despedida de soltera de Luisa Fernanda W, conoce los invitados famosos y el lugar

Por medio de sus redes sociales, Luisa Fernanda W mostró que ya inició su despedida de soltera, quiénes son los amigos e influenciadores que la acompañarán y más detalles de la celebración.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 26 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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Despedida de soltera de Luisa Fernanda W
Despedida de soltera de Luisa Fernanda W
Foto: Instagram @luisafernandaw