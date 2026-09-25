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Capítulo 46 'Yo Me Llamo'
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Que le pasó al hijo de Héctor Murillo, exparticipante del ‘Desafío’: tenía seis meses de gestación

El deportista Héctor Murillo, del ‘Desafío’, y su pareja, despidieron a su pequeño hijo Isaac, quien nació sin vida en etapa gestacional, una triste pérdida que conmovió a sus miles de seguidores.

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Exparticipante del ‘Desafío’ afronta la muerte del bebé que estaba esperando

El deportista Héctor Murillo, del ‘Desafío’, y su pareja, despidieron a su pequeño hijo Isaac, quien nació sin vida en etapa gestacional, una triste pérdida que conmovió a sus miles de seguidores.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 25 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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'Desafío 2017'
'Desafío 2017'
Foto: Caracol Televisión