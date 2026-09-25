Exparticipante del ‘Desafío’ afronta la muerte del bebé que estaba esperando

El reconocido deportista y creador de contenido Héctor Murillo, recordado por su participación en el 'Desafío 2017’, atraviesa junto a su pareja uno de los momentos más difíciles de su vida tras el fallecimiento de su hijo, Isaac Murillo Mejía, a los seis meses de gestación.

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La noticia se dio a conocer a través de una emotiva publicación conjunta en sus redes sociales, donde la pareja dedicó sentidas palabras para despedir a su primogénito.

Qué le pasó al bebé de Héctor Murillo y Juliana Mejía

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Aunque la pareja prefirió mantener en la intimidad los detalles médicos específicos sobre el deceso de su bebé, hicieron pública la dolorosa despedida a través de sus redes sociales. En una sentida carta compartida en su cuenta de Instagram, Juliana Mejía dedicó emotivas palabras dirigidas a su hijo.



Héctor Murillo y Juliana Mejía Foto Instagram: @juliana__mejia y @hectormurillopk

"Hoy me toca despedirme de ti antes de tiempo, y no hay palabras que alcancen para explicar cuánto duele. Mi corazón estaba preparado para conocerte, para cuidarte y para verte crecer, pero la vida escribió una historia diferente para nosotros", expresó la pareja en la red social.

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Cómo fue la despedida del hijo de Héctor Murillo

En la publicación se observa a Héctor Murillo y a Juliana Mejía reunidos en un cementerio en Armenia junto al féretro blanco donde se encontraba el cuerpo de su hijo y llevaba grabado el nombre de Isaac Murillo Mejía. Acompañados de flores blancas y un entorno de profunda resignación, la pareja expresó su amor incondicional en medio del duelo.

Héctor Murillo y Juliana Mejía Foto Instagram: @juliana__mejia y @hectormurillopk

"Quiero que sepas, dondequiera que estés, que fuiste y siempre serás mi hijo, tu existencia fue real, tu vida tuvo un significado. Tu paso por este mundo, aunque haya sido tan breve, dejó una huella eterna en mi corazón. Mi Isaac, perdóname si alguna vez sentí miedo, si alguna vez lloré, si alguna vez no supe qué hacer. Mamá te amó con todo lo que tenía y te seguirá amando todos los días de su vida", fueron las palabras de Mejía.