Greeicy y Mike Bahía muestran a su hijo, Kai, en su nueva canción juntos

Los cantantes sorprendieron a sus seguidores tras tomar una decisión que sus fanáticos esperaban desde hace años. Con el estreno oficial de su nueva canción, la pareja decidió mostrar abiertamente y por primera vez el rostro de su primogénito, Kai, quien se convirtió en el gran protagonista de la producción visual.

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El videoclip, capta la cotidianidad y el calor del hogar de los cantantes caleños. En lugar de montar una ficción ajena, Greeicy y Mike Bahía optaron por llevar la frescura de su vida familiar a las pantallas, permitiendo ver a Kai compartiendo risas, abrazos y momentos llenos de ternura junto a sus padres.

Cómo se llama la canción donde Greeicy y Mike Bahía muestran a su hijo

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El tema que enmarca esta revelación lleva por nombre 'Sitaku'. La canción está profundamente inspirada en las dinámicas sencillas de una pareja y en el valor de los instantes cotidianos que construyen un hogar. A través de ritmos contagiosos y letras románticas, la pareja celebra la estabilidad, la complicidad y el amor verdadero, convirtiendo a su primogénito en la máxima expresión de esa unión.



Por qué Greeicy y Mike Bahía no mostraban la cara de Kai

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Desde la llegada de Kai en abril de 2022, ambos artistas habían tomado la postura radical de proteger la privacidad de su hijo. En diferentes entrevistas e intervenciones públicas, Mike Bahía y Greeicy expusieron que prefirieron mantener la cara del menor al margen de la luz pública durante sus primeros años para no exponerlo al entorno mediático de forma prematura. Durante bastante tiempo, las imágenes del niño en redes sociales se limitaban a tomas de perfil, planos de espaldas o coberturas con emoticones.

Cuánto lleva Mike Bahía y Greeicy Rendón

Greeicy Rendón y Mike Bahía llevan 14 años de relación. Iniciaron su noviazgo en 2012 y, a lo largo de este tiempo, se han consolidado como una de las parejas más queridas del entretenimiento en Colombia.

En octubre de 2021, Mike Bahía le pidió matrimonio a Greeicy durante un concierto, un instante que se volvió viral de inmediato en redes sociales. Aunque la pareja se encuentra oficialmente comprometida desde esa fecha, han priorizado el desarrollo de su faceta familiar y sus proyectos artísticos antes de celebrar la boda formal.

En diciembre de 2021 la pareja confirmó públicamente que estaba esperando a su primer hijo. El pequeño Kai nació en abril de 2022, marcando una nueva etapa en la vida de los cantantes, quienes desde ese momento se han enfocado en brindarle un entorno lleno de privacidad y cuidado.