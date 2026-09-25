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Greeicy y Mike Bahía mostraron la cara de su hijo en un video musical

La pareja mantuvo la identidad del pequeño en total anonimato desde el día de su nacimiento. Sin embargo, cuatro años después, decidieron enseñar la cara de Kai en un video musical.

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Greeicy y Mike Bahía muestran a su hijo, Kai, en su nueva canción juntos

La pareja mantuvo la identidad del pequeño en total anonimato desde el día de su nacimiento. Sin embargo, cuatro años después, decidieron enseñar la cara de Kai en un video musical.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 25 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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Mike Bahía y Greeicy Rendón
Mike Bahía y Greeicy Rendón
Foto Instagram: @greeicy