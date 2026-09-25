'Yo Me Llamo Luis Fonsi' sorprendió a los jurados y recibió una millonaria recompensa

Durante el capítulo 46 de ‘Yo Me Llamo’, el imitador de Luis Fonsi regresó al Templo de la Imitación con la intención de demostrar cuánto había avanzado durante la competencia. Para esta ocasión eligió ‘Échame la culpa’, uno de los éxitos más reconocidos del cantante puertorriqueño, y asumió el reto de llevarlo al escenario acompañado por Keyla Lions.

La presentación rápidamente llamó la atención por la conexión entre ambos artistas. La química, las armonías y la fuerza interpretativa fueron algunos de los elementos que marcaron el número y que terminaron generando una reacción positiva entre los jurados. Amparo Grisales, visiblemente emocionada, aseguró que se había erizado durante la actuación y destacó especialmente el trabajo vocal realizado por el imitador.



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La jurado resaltó que la voz y las armonías habían funcionado de principio a fin, además del buen manejo de la respiración y el control vocal. Sin embargo, también le dejó una recomendación, trabajar más en la parte corporal y en el baile, pues consideró que algunos de sus movimientos habían resultado un poco caricaturescos.

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Por su parte, Elder Dayán destacó la entrega de ambos artistas y resaltó la evolución que había mostrado el imitador a lo largo de la competencia. César Escola también celebró la presentación y señaló que entre los cantantes se había generado una sinergia especial, algo que permitió que el espectáculo conectara con el público.



¿Qué hizo el imitador de Luis Fonsi con el premio millonario que se ganó?

Tras ser elegido como el mejor de la noche, el imitador de Luis Fonsi recibió un premio de 7 millones de pesos, noticia que tomó con sorpresa y que, según explicó, recibiría con mucha humildad.

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El participante contó que utilizaría parte de este dinero para ayudar a cubrir algunos gastos de su familia, que se encontraba en Colombia acompañándolo durante su proceso en el 'reality' musical. Además, reconoció que haber recibido este reconocimiento había sido inesperado para él.

Durante la conversación también explicó que uno de los mayores desafíos de interpretar al verdadero Luis Fonsi ha estado en la corporalidad del artista. A esto se sumaban las exigencias vocales y las diferentes técnicas que el cantante original utilizaba en sus presentaciones, retos que el imitador había trabajado para acercarse cada vez más a su referente.

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