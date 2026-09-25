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Capítulo 46 'Yo Me Llamo'
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En qué gastará 'Yo Me Llamo Luis Fonsi' la plata que se ganó por ser el mejor de la noche

El imitador de Luis Fonsi volvió al escenario dispuesto a sorprender y lo consiguió. Su presentación emocionó a los jurados, recibió elogios y terminó con una recompensa de varios millones.

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HERO - DK - YO ME LLAMO 2026

'Yo Me Llamo Luis Fonsi' sorprendió a los jurados y recibió una millonaria recompensa

El imitador de Luis Fonsi volvió al escenario dispuesto a sorprender y lo consiguió. Su presentación emocionó a los jurados, recibió elogios y terminó con una recompensa de varios millones.

Por: Jorge Andrés Bernal
Actualizado: 25 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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