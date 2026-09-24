‘Yo Me Llamo Luis Fonsi’ cantó ‘Échame la culpa’ y conquistó a Amparo, César y Elder

El Templo de la Imitación fue escenario de una noche electrizante en la que el talento y la potencia vocal se tomaron el escenario. El imitador de Luis Fonsi saltó a la tarima para interpretar el éxito global 'Échame la culpa', entregando una presentación inolvidable que dejó sin palabras al jurado de 'Yo Me Llamo'.

En esta ocasión, el participante no estuvo solo: contó con la compañía de Keyla Lions, formando un dúo lleno de química y fuerza interpretativa. La puesta en escena capturó de inmediato la atención del público y de los jueces. Amparo Grisales no ocultó su emoción y admitió haber quedado "erizada" ante el despliegue artístico, mientras que César Escola y Elder Dayán elogiaron el impecable manejo del aire del concursante, calificando la actuación como una muestra maravillosa de control técnico y entrega escénica.



¿Cuál es el nombre real de Luis Fonsi y dónde nació?

El famoso cantante y compositor puertorriqueño, conocido artísticamente como Luis Fonsi, se llama realmente Luis Alfonso Rodríguez López Cepero. Nació el 15 de abril de 1978 en San Juan, Puerto Rico, y ha consolidado una trayectoria internacional de más de dos décadas en el pop latino y el género urbano.

¿Con quién canta Luis Fonsi la canción original 'Échame la culpa'?

La versión original del éxito global 'Échame la culpa' es una colaboración entre Luis Fonsi y la cantante y actriz estadounidense Demi Lovato. El sencillo fue lanzado en noviembre de 2017 y rápidamente acumuló miles de millones de reproducciones en plataformas digitales a nivel mundial.

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