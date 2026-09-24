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‘Yo Me Llamo Luis Fonsi’ cantó ‘Échame la culpa’ y conquistó a Amparo, César y Elder - CaracolTV

Amparo se erizó durante la presentación, mientras César y Elder destacaron que había sido una gran interpretación y la calificaron como maravillosa, pues el artista logró hacer un buen manejo del aire.

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HERO - DK - YO ME LLAMO 2026

‘Yo Me Llamo Luis Fonsi’ cantó ‘Échame la culpa’ y conquistó a Amparo, César y Elder

Amparo se erizó durante la presentación, mientras César y Elder destacaron que había sido una gran interpretación y la calificaron como maravillosa, pues el artista logró hacer un buen manejo del aire.

Por: Jorge Andrés Bernal
Actualizado: 24 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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‘Yo Me Llamo Luis Fonsi’ en el Templo de la Imitación.
‘Yo Me Llamo Luis Fonsi’ en el Templo de la Imitación.
Foto: Caracol Televisión.