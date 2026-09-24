1:03:15 min Yo Me Llamo - Capítulo 46: cuando los jurados no se ponen de acuerdo, la tensión se apodera del escenario 1:06:08 Capítulo 45 Talento y emoción se toman el escenario en una noche que promete grandes sorpresas 1:06:29 Capítulo 44 los pequeños detalles serán decisivos en una noche donde el talento brillará 1:06:14 Capítulo 43 Amparo, Escola y Elder tendrán un fuerte desacuerdo por un detalle en el Templo 1:03:15 Capítulo 46 cuando los jurados no se ponen de acuerdo, la tensión se apodera del escenario

Capítulo 46 Yo Me Llamo : cuando los jurados no se ponen de acuerdo, la tensión se apodera del escenario Una nueva noche de música y talento llegará al escenario, pero no todo será armonía. Las opiniones de los jurados podrían generar momentos de tensión durante las presentaciones.