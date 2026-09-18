Capítulo 42 Yo Me Llamo : Tres imitadores dirán adiós a la competencia tras una noche de eliminación - CaracolTV La noche estuvo marcada por decisiones difíciles en el Templo de la Imitación. Tres participantes quedaron fuera de la competencia y tuvieron que decir adiós a su sueño de llegar a la gran final.