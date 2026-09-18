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Capítulo 42 Yo Me Llamo : Tres imitadores dirán adiós a la competencia tras una noche de eliminación - CaracolTV

La noche estuvo marcada por decisiones difíciles en el Templo de la Imitación. Tres participantes quedaron fuera de la competencia y tuvieron que decir adiós a su sueño de llegar a la gran final.

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HERO - DK - YO ME LLAMO 2026
1:06:05 min
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Yo Me Llamo - Capítulo 42: Tres imitadores dirán adiós a la competencia tras una noche de eliminación
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1:03:10
Capítulo 41
El espejito mágico está listo para revelar quiénes son los mejores imitadores de la noche
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1:06:02
Capítulo 40
Una noche para cantar, sorprenderse y emocionarse en el Templo de la Imitación
FOTO - CAPÍ 39.jpg
1:06:29
Capítulo 39
Los imitadores están listos para brillar en una noche llena de talento, emoción y pasión
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1:06:05
Capítulo 42
Tres imitadores dirán adiós a la competencia tras una noche de eliminación

Capítulo 42 Yo Me Llamo : Tres imitadores dirán adiós a la competencia tras una noche de eliminación

La noche estuvo marcada por decisiones difíciles en el Templo de la Imitación. Tres participantes quedaron fuera de la competencia y tuvieron que decir adiós a su sueño de llegar a la gran final.

Por: Jorge Andrés Bernal
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1:03:10
Capítulo 41
El espejito mágico está listo para revelar quiénes son los mejores imitadores de la noche
IMA CAP 40.jpg
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Capítulo 40
Una noche para cantar, sorprenderse y emocionarse en el Templo de la Imitación
FOTO - CAPÍ 39.jpg
1:06:29
Capítulo 39
Los imitadores están listos para brillar en una noche llena de talento, emoción y pasión
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1:06:01
Capítulo 38
Este show llegó con el doble de fuerza y los imitadores la sacaron del estadio
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1:06:11
Capítulo 37
noche de renuncia, lágrimas, eliminados y maravillosas presentaciones
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1:02:59
Capítulo 36
Una noche de alegría y talento llega al Templo de la Imitación
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Capítulo 42
Tres imitadores dirán adiós a la competencia tras una noche de eliminación