Capítulo 41 Yo Me Llamo : El espejito mágico está listo para revelar quiénes son los mejores imitadores de la noche - CaracolTV La espera terminó y la magia está por comenzar. El espejito mágico llega con una misión: revelar cuáles son los imitadores que lograron sorprender con sus interpretaciones y talento.