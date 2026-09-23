Reykon contó por qué no hizo música por 10 años y reveló sorpresas para sus conciertos

El cantante antioqueño Reykon reapareció públicamente para aclarar por qué se alejó de los escenarios durante una década, desmintiendo un retiro definitivo. En entrevista con Eva Rey, uno de los pioneros del género urbano en Colombia abordó los difíciles momentos que atravesó, incluyendo complicaciones de salud en sus cuerdas vocales, obstáculos contractuales que le impedían lanzar nuevos sencillos y la constante frustración frente a las negativas de la industria.

Por qué desapareció Reykon de la industria musical durante 10 años

A pesar de que el público percibió su ausencia como un retiro total tras el pico de éxito alcanzado entre 2010 y 2015, el artista enfatizó que nunca dejó de trabajar. "Si supieras que trabajé incansablemente durante estos 10 años que de pronto no han notado. Me tuvieron que operar de las cuerdas vocales y tuve un contrato no muy bueno donde me tocaba quedarme quieto sin sacar música, pero todos los días estuve metido en un estudio", explicó Reykon en la entrevista conducida por la periodista española.

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Asimismo, el intérprete de ‘Señorita’ confesó que atravesó momentos donde el ego y la desmotivación lo llevaron a considerar abandonar su carrera musical al ver el avance de otros músicos. Sin embargo, superó la frustración personal tras entender que sus procesos de vida eran distintos y que su pasión por la música seguía intacta.



Qué sorpresas y artistas invitados tendrá Reykon en el Movistar Arena

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Como parte de su renacer artístico y el inicio de su nueva gira por Latinoamérica y Estados Unidos, el paisa confirmó que prepara un espectáculo inolvidable para su presentación en el Movistar Arena.

Entre los principales atractivos de la noche se destaca una lista de invitados de lujo. Aunque prefirió no revelar todos los nombres para mantener la expectativa del público, dejó entrever sorpresas que incluyen figuras de la vieja y nueva escuela del reguetón, con quienes ha retomado contacto directo para acompañarlo en el escenario.

Adicionalmente, el artista adelantó que rendirá un homenaje a sus raíces inspiradas en la estética rap de los años 2010. Para ello, recreará interpretaciones de clásicos como ‘No molestes más’, donde promete un ‘show’ lleno de energía, visuales nostálgicas y colaboraciones de alto nivel, inspirado en el rapero Tupac.

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Además, confesó que, tras su regreso, asistió a la Semana de la Moda en París y compartió espacio con la actriz estadounidense Jennifer Aniston. Según relató el cantante, se han abierto muchas puertas llenas de oportunidades para él como, colaboraciones con grandes marcas de moda, reconocidos diseñadores y plataformas de ‘streaming’.

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