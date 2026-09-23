Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Destinos Cruzados
Capítulo 44 'Yo Me Llamo'
YouTube Caracol Televisión
Programación de Caracol

Por qué Reykon no hizo música por 10 años y qué sorpresas tiene para sus conciertos

El cantante concedió una entrevista a Eva Rey en su pódcast ‘Me Vale’ en la que dio detalles sobre su vida íntima y contó qué sorpresas tendrá para sus ‘shows’ en Bogotá en el mes de noviembre.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Reykon contó por qué no hizo música por 10 años y reveló sorpresas para sus conciertos

El cantante concedió una entrevista a Eva Rey en su pódcast ‘Me Vale’ en la que dio detalles sobre su vida íntima y contó qué sorpresas tendrá para sus ‘shows’ en Bogotá en el mes de noviembre.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 23 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
Comparta en:
Reykon
Reykon
Foto Instagram: @reykon