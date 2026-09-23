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Cumpleaños de Daniela Ospina: por qué la policía llegó a su casa y dónde fue

La empresaria colombiana celebró su cumpleaños este 22 de septiembre en Miami, su actual residencia, y recibió a la Policía en medio del festejo, lo cual generó sorpresa entre sus invitados.

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A Daniela Ospina le llegó la policía en plena celebración de su cumpleaños

La empresaria colombiana celebró su cumpleaños este 22 de septiembre en Miami, su actual residencia, y recibió a la Policía en medio del festejo, lo cual generó sorpresa entre sus invitados.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 23 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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Daniela Ospina
Daniela Ospina
Foto: Instagram @daniela_ospina5