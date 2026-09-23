A Daniela Ospina le llegó la policía en plena celebración de su cumpleaños

La celebración del cumpleaños de la empresaria y modelo antioqueña Daniela Ospina tuvo un giro completamente inesperado. Mientras disfrutaba de una reunión privada junto a sus familiares y amigos más cercanos, la llegada del cuerpo policial al lugar donde se realizaba el festejo tomó por sorpresa a los asistentes y encendió de inmediato la curiosidad de sus seguidores en redes sociales.

Qué pasó en la fiesta de cumpleaños de Daniela Ospina

A diferencia de lo que muchos llegaron a especular en un principio sobre posibles inconvenientes o llamados por exceso de ruido, la presencia de las autoridades se debió a una estricta visita de control y verificación rutinaria en el sector. La propia exjugadora de voleibol tomó el momento con tranquilidad y amabilidad, aclarando la situación de manera inmediata para evitar falsos rumores en las redes sociales.

Tras atender el requerimiento de los agentes y confirmar que todo se desarrollaba dentro del marco de la normalidad y el respeto, la celebración continuó sin ningún tipo de contratiempo.

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Durante la misma jornada, Daniela Ospina compartió en su cuenta oficial de Instagram los arreglos florales, mensajes de afecto e interacciones con figuras del entretenimiento que marcaron su día.

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Entre las felicitaciones más comentadas de la fecha destacó el cariñoso saludo de la modelo venezolana Shannon de Lima, exnovia de James Rodríguez, demostrando el gran ambiente de afecto, sororidad y cordialidad que rodeó a la antioqueña en esta nueva vuelta al sol. Además, recibió comentarios de la mamá del futbolista, de Kimberly Reyes y de Danielle Arciniegas.

Donde nació Daniela Ospina

Daniela Ospina Ramírez nació el 22 de septiembre de 1992 en Itagüí, Colombia, es una reconocida empresaria, modelo y exvoleibolista profesional colombiana. Es hermana de David Ospina, exarquero de Atlético Nacional y de la Selección Colombia Masculina. Desde joven destacó en el deporte como jugadora de voleibol, representando a selecciones locales e internacionales en clubes de Portugal y España.

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Posteriormente, se graduó en Administración de Empresas y consolidó su faceta como emprendedora al lanzar su propia marca de ropa deportiva. Además de su papel corporativo y de modelaje, es una relevante figura pública y madre de dos hijos.

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