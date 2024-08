Kimberly Reyes intentó acabar con su vida: "desde niña he sufrido de depresión"

Kimberly Reyes se ha convertido en una de las actrices más importantes de Colombia gracias a su participación en exitosas producciones de la talla de Loquito por ti, Cuando vivas conmigo, La Tusa y Dónde Carajos Está Umaña.

La famosa de 36 años recientemente le concedió una entrevista a la periodista Tatiana Franco para el podcast Vos Podés en el que se sinceró acerca de la depresión con la que ha tenido que lidiar toda su vida y cómo intentó autolesionarse debido a que sentía que no podía más.

Kimberly Reyes tuvo depresión y atentó contra su vida

Reyes sorprendió al revelar que, en medio de la fama que obtuvo por su aparición en televisión, empezaron a llegar las críticas y con ella la falta de seguridad en sí misma. Su problema fue incrementando al punto en que no se sentía en la capacidad de grabarse creando contenido, afectando de esta forma también una parte de su vida laboral.

“No podía hacerle frente al mundo y me quería esconder. Ya no podía más con los insultos de las personas y la cantidad de cosas feas que me decían”, dijo, agregando que incluso llegó a hacerse una bichectomía para cumplir con “la vocecita” que le daba instrucciones dentro de su cabeza.

Asimismo, mencionó que a muy temprana edad lidió con la depresión y ha hecho todo lo posible por mantenerse fuerte y no dejarse influenciar por los pensamientos negativos asociados a el fin de su existencia o lo que pasaría si ella ya no estuviera en este mundo terrenal.

“Yo desde niña he sufrido de depresión, yo no he sido una mujer que haya sido fuerte toda la vida. Tengo aquí cortadas. Kimberly sí pensó en suicidarse. Creo que era necesario enamorarme de mí para el día de mañana saber cómo debo amar a la otra persona”, explicó.

Las reacciones en redes sociales no se han hecho esperar, dado que muchos fanáticos le han expresado su admiración y han aprovechado para desearle mucha fortaleza en su proceso de recuperación.

“Si la gente conocieran el peso de las palabras, le darían más valor a su silencio”, “los internautas son muy popó. A la mente vienen muchas cosas, pero hay que tener filtros, pensar, analizar y decidir no escribir nada si es para dañar o incomodar”, “qué belleza de entrevista”, “habítate y no te dejes ir. Aplausos de pie”, son algunos de los mensajes que se leen en la red social.