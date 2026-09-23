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Capítulo 44 'Yo Me Llamo'
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Qué dijo Linda Palma de su esclerosis múltiple: creyó que no iba a recuperarse

La reconocida presentadora de Show Caracol abrió su corazón en una entrevista para hablar sin tapujos sobre su diagnóstico de esclerosis múltiple y las secuelas que enfrenta diariamente.

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Linda Palma recordó su lucha contra la esclerosis múltiple: “Me sentía una carga”

La reconocida presentadora de Show Caracol abrió su corazón en una entrevista para hablar sin tapujos sobre su diagnóstico de esclerosis múltiple y las secuelas que enfrenta diariamente.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 23 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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Linda Palma
Linda Palma
Foto Instagram: @lindapalma