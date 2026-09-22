La Liendra y Yina Calderón se enfrentan por James Rodríguez y su fichaje por Nacional

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El fichaje de James Rodríguez por Atlético Nacional revolucionó el panorama deportivo nacional, pero también generó opiniones divididas dentro de los seguidores del fútbol colombiano.
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La Liendra, quien, pese a declararse hincha del conjunto verdolaga, expresó cierto desencanto por el regreso del zurdo al torneo local. A través de sus historias de Instagram, manifestó que, en su opinión como fanático del fútbol, el exjugador del Real Madrid y Minnesota United regresó demasiado temprano a la Liga Dimayor.
"Como fan del fútbol me da tristeza. Un jugador como James Rodríguez, con tanto potencial y tan joven, que se venga para la liga colombiana tan rápido...", argumentó La Liendra. Además, comparó la edad y el momento del '10' con otras figuras internacionales como Lionel Messi, Robert Lewandowski y Cristiano Ronaldo. Argumentó que James tiene la edad para jugar en una liga europea.
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Las declaraciones de La Liendra no tardaron en generar una fuerte respuesta por parte de Yina Calderón. Fiel a su estilo directo, la empresaria de fajas y DJ descalificó los comentarios del creador de contenido y lanzó una dura crítica frente al volante cucuteño.
A través de sus cuentas, Yina Calderón rechazó que se compare el recorrido de James con astros del fútbol mundial y aseguró que la llegada del volante al cuadro antioqueño respondió más a una oportunidad de rescate deportivo que a un movimiento apresurado.
"¡No! El Nacional tuvo compasión", afirmó la creadora de contenido, insinuando que, de no haber sido por el interés del cuadro 'verdolaga', el jugador habría quedado relegado a equipos de menor perfil dentro del mercado local. Asimismo, la mujer cuestionó el rendimiento de James en sus últimas presentaciones internacionales y sugirió que su nivel actual justifica su retorno al país.
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El cruce de opiniones entre La Liendra y Yina Calderón se volvió viral rápidamente, dividiendo a los usuarios entre quienes respaldan el análisis deportivo del ‘influencer’ y los que apoyan el reclamo de la DJ sobre el rendimiento de las estrellas del fútbol nacional.
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