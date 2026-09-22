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La Liendra y Yina Calderón se pelean por James Rodríguez y su fichaje por Nacional

Los creadores de contenido compartieron en sus redes sociales sus opiniones y respuestas a la llegada del excapitán de la Selección Colombia al Fútbol Profesional Colombiano.

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La Liendra y Yina Calderón se enfrentan por James Rodríguez y su fichaje por Nacional

Los creadores de contenido compartieron en sus redes sociales sus opiniones y respuestas a la llegada del excapitán de la Selección Colombia al Fútbol Profesional Colombiano.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 22 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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Yina Calderón y La Liendra
Yina Calderón y La Liendra
Foto Instagram: @yinacalderonoficial y @la_liendraa