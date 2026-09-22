Beéle reaparece con su exesposa, Cara Rodríguez: FOTO del evento en el que coincidieron

El cantante colombiano Beéle y su exesposa, la empresaria e influenciadora Camila Rodríguez, conocida como Cara, se convirtieron en tendencia tras la difusión de una fotografía familiar en la que posan juntos durante la celebración del cumpleaños número cinco de su hijo Paolo.

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El festejo, que fue de temática de la película ‘Cars’, tuvo inflables y actividades recreativas y reunió a la expareja en un ambiente alejado de la polémica. En las imágenes difundidas durante las últimas horas, se observa al intérprete de ‘Loco’ cargando a uno de sus pequeños mientras Camila sostiene al otro para la tradicional foto familiar, un instante que desató miles de interacciones en las plataformas digitales.

¿Beéle y Cara Rodríguez volvieron?

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La cercanía física que mostraron en las grabaciones e imágenes de la fiesta generó inmediatas especulaciones sobre un posible regreso sentimental entre el artista urbano y la creadora de contenido. Durante la sesión de fotos, el intérprete rodeó con su brazo a la madre de sus hijos e incluso se apreció un fugaz contacto de manos entre ambos al posar frente a los invitados.





A pesar de las teorías que circulan entre los espectadores, fuentes cercanas y declaraciones previas de Cara Rodríguez confirman que sus encuentros responden a un acuerdo establecido en beneficio directo de sus dos pequeños, Ethan y Paolo. La misma influenciadora ha expresado de manera abierta que la prioridad compartida es garantizar un entorno sano y seguro para el crecimiento de sus hijos.

La creadora de contenido compartió un video en su cuenta de tik tok que decía “coletos y tatuados”; inmediatamente, recibió cientos de comentarios por parte de sus seguidores, quienes aseguraban que habría vuelto con Beéle, sin embargo, Cara respondió un comentario diciendo que se casará con Jake Castro.

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Quiénes más asistieron a la reunión familiar de Beéle y Cara

Un detalle que llamó la atención de los seguidores en las redes oficiales de la creadora fue la presencia de Jake Castro, actual pareja sentimental de Camila Rodríguez, quien acompañó la logística de la celebración y compartió en el mismo recinto con el artista barranquillero.

Beéle y Cara Rodríguez Foto: Instagran @beele y @caraoficial_

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Cabe recordar que Camila Rodríguez desempeñó un rol crucial en los primeros pasos artísticos de Beéle, actuando como su mánager, corista y colaboradora creativa antes de su separación formal. Tras superar complejas disputas en plataformas digitales, la expareja demuestra una tregua para una buena convivencia.

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