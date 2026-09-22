Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Día a Día
Capítulo 43 'Yo Me Llamo'
J Balvin y Valentina Ferrer se separaron
YouTube Caracol Televisión
Programación de Caracol

Beéle reaparece en foto con su exesposa, Cara Rodríguez

La expareja sorprendió a sus seguidores al posar en una emotiva fotografía familiar que demostró que, para ambos, el bienestar de su pequeño está por encima de cualquier diferencia personal.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Beéle reaparece con su exesposa, Cara Rodríguez: FOTO del evento en el que coincidieron

La expareja sorprendió a sus seguidores al posar en una emotiva fotografía familiar que demostró que, para ambos, el bienestar de su pequeño está por encima de cualquier diferencia personal.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 22 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
Comparta en:
Cara Rodríguez y Beéle
Cara Rodríguez y Beéle
Foto Instagram: @caraoficial_ y @beele