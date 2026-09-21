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Yina Calderón puso condiciones para ir a ‘Stream Fighters’ 5: “Esta vez no me escapo”

La creadora de contenido prometió que, si asiste al evento, su participación no sería como la del año pasado, y reveló quiénes deberían ser sus verdaderas rivales en ‘Stream Fighters’.

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Yina Calderón puso condiciones para ir a ‘Stream Fighters’ 5: “Esta vez no me escapo”

La creadora de contenido encendió las redes al prometer que su participación no sería como la del año pasado, y reveló quiénes deberían ser sus verdaderas rivales en ‘Stream Fighters’.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 21 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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Yina Calderón
Yina Calderón
Foto Instagram: @yinacalderontv