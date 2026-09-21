Yina Calderón puso condiciones para ir a ‘Stream Fighters’ 5: “Esta vez no me escapo”

La empresaria y creadora de contenido Yina Calderón volvió a entrar en la polémica alrededor del evento de boxeo de creadores de contenido ‘Stream Fighters’. A través de sus historias de Instagram, la DJ colombiana aseguró que su participación pasada en el ‘ring’ habría tenido un impacto dramático y deportivo mucho mayor si la producción la hubiera enfrentado a figuras con las que mantiene rivalidades verdaderas, señalando expresamente a Aida Victoria Merlano y a la influenciadora mexicana Yeri Mua.

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Según Calderón, el verdadero atractivo para la audiencia en este tipo de espectáculos radica en resolver desacuerdos del mundo digital cara a cara sobre el 'ring'. La mujer manifestó que medirse con Aida Victoria Merlano habría generado una expectativa sin precedentes debido a los constantes cruces de declaraciones que han sostenido en plataformas digitales. Por otro lado, un combate frente a Yeri Mua significaría un choque internacional de alto calibre para las tendencias en Latinoamérica.



Historia de Instagram de Yina Calderón Foto Instagram: @yinacalderontv

Qué pasó entre Yina Calderón y Andrea Valdiri en ‘Stream Fighters’ 4

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El paso de Yina Calderón por la cuarta edición de 'Stream Fighters', pelea organizada por el ‘streamer’ Westcol, terminó envuelto en críticas tras su enfrentamiento estelar contra la empresaria e influenciadora barranquillera Andrea Valdirii. A solo segundos de iniciar el primer asalto, una contundente ráfaga de golpes por parte de Valdiri llevó al árbitro a detener las acciones momentáneamente.



En ese instante, en un hecho insólito para la velada, Calderón decidió despojarse de los guantes y abandonar el ‘ring’, declinando continuar con el combate. La decisión unilateral generó el descontento de los asistentes y del propio organizador, quien calificó la actitud de la DJ como una falta de compromiso con el público. Tras el evento, Yina argumentó que su salida se debió a inconformidades con las garantías del espectáculo y la falta de rivalidad genuina con su contendiente.

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Quienes se enfrentarán en ‘Stream Fighters’ 5

‘Stream Fighters’ 5, evento organizado por Westcol que se celebrará el 14 de noviembre de 2026 en el Coliseo MedPlus de Bogotá, presentará como pelea estelar un choque entre Westcol y Blessd, que incorporará un concepto con tecnología robótica; además de enfrentamientos entre figuras del entretenimiento digital como La Divaza vs. Andrea Valdiri, Cami Pulgarín vs. Samantha Correa, Emiro Navarro vs. Valentino Lázaro, Herrera vs. JH de la Cruz, Sebastucho vs. Leandro, Rey de la City vs. We Got Kicks y El Agropecuario vs. Daren, acompañados por modalidades múltiples como un 'Royal Rumble' femenino y un combate en formato todos contra todos masculino.

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