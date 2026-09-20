Alejandra Guzmán se lesionó la cadera en pleno concierto: video del angustiante momento

El sábado 19 de septiembre, Alejandra Guzmán encendió las alarmas y preocupó a sus seguidores, pues a pocos minutos de haber dado inicio a su presentación en el World Trade Center de Boca del Río, Veracruz, tuvo que detener el concierto luego de sufrir una lesión en la cadera.

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¿Qué le pasó a Alejandra Guzmán en la cadera?

En redes sociales se han viralizado varios videos en los que se ve a la intérprete de ‘Yo te esperaba’ realizando un paso junto a sus bailarines, pero, de un momento a otro, tiene dificultades para mantenerse de pie y continuar moviéndose. Segundos después, manifestó que no podía moverse y dijo ante los asistentes: “Perdón, se me salió la cadera”. Poco después, solicitó la presencia de un médico y una ambulancia.

🚨 #AlejandraGuzmán fue retirada en ambulancia del WTC de Boca del Río, #Veracruz luego que se le zafara la cadera al arranque de su concierto.



🚑 La reina del rock se disculpó con el público que la llenó de muestra de afecto ante el incidente. #Concierto pic.twitter.com/MtXN3JMxu2 — cutberto fine (@cuttfine13) September 20, 2026

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Tras lo ocurrido, el show quedó suspendido mientras personal del recinto le brindaba los primeros auxilios y se coordinaba su traslado a un centro médico para ser atendida. Posteriormente, se anunció que el concierto debía ser suspendido debido al accidente.



Horas más tarde, la misma cantante publicó un comunicado en sus redes sociales, aclarando lo que había sucedido y enviando un mensaje de tranquilidad a sus seguidores:

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“Queridos amigos de Veracruz: Antes que nada, les agradezco con todo el corazón su apoyo y cariño en este incidente. Gracias a Dios, ya me acomodaron la cadera y ya me encuentro bien. Gracias al gran doctor Eduardo Arévalo. Esta fecha, este concierto se quedó en pausa, así que muy pronto retomamos con toda la fuerza rockera en este gran lugar”.

De esta manera, Guzmán hizo claridad en que la fecha de Veracruz no quedaría cancelada de manera definitiva, sino que el concierto será reprogramado posteriormente.

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Cabe recordar que Guzmán cuenta con antecedentes de problemas en la cadera y prótesis de titanio, además de haber pasado por diferentes intervenciones quirúrgicas a lo largo de los últimos años. Según información difundida sobre su historial médico, recibió una prótesis en una cadera en 2013 y otra en 2016.

