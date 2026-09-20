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Qué le pasó a Alejandra Guzmán en pleno concierto: video de lesión en la cadera

La cantante, de 58 años, tuvo que suspender su concierto en Veracruz, en el marco de su gira 'Los Que Nos Quedamos Tour 2026'. Horas más tarde, apareció desde el hospital dando un parte de tranquilidad.

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Alejandra Guzmán se lesionó la cadera en pleno concierto: video del angustiante momento

La cantante, de 58 años, tuvo que suspender su concierto en Veracruz, en el marco de su gira 'Los Que Nos Quedamos Tour 2026'. Horas más tarde, apareció desde el hospital dando un parte de tranquilidad.

Por: Daniela Correa Grisales
Actualizado: 20 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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Alejandra Guzmán se lesionó la cadera en pleno concierto.
Alejandra Guzmán se lesionó la cadera en pleno concierto.
Foto: Getty Images