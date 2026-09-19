Murió famoso actor de 'Romina Poderosa' y 'Las Villamizar': así se confirmó la noticia

El mundo del entretenimiento está de luto por la muerte de José Oriol Hernández, actor colombiano, publicista, escritor y realizador audiovisual, quien desarrolló una amplia trayectoria en la industria del entretenimiento, tanto en televisión como en cine.

La noticia fue dada a conocer por la agencia de casting Siloé Casting a través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram. Junto a dos fotografías del actor, la agencia escribió: "Te recordaremos siempre por tu talento y tu enorme dedicación a tu trabajo. Q. E. P. D. José Oriol Hernández".



Hasta el momento, no se conoce la causa de su deceso. Por esta razón, la información sobre las circunstancias de su muerte aún no ha sido revelada.

José Oriol Hernández es recordado por los diferentes proyectos en los que participó a lo largo de su carrera. Entre ellos se encuentran producciones de Caracol Televisión, donde tuvo la oportunidad de interpretar distintos personajes y compartir escena con reconocidos actores de la televisión colombiana.

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Uno de sus trabajos fue en ‘Romina Poderosa’, producción en la que dio vida a un reportero que estaba interesado en la muerte de la deportista. De esta manera, su personaje hizo parte de una de las situaciones relacionadas con la historia de la protagonista.





Asimismo, Hernández participó en ‘Las Villamizar’, novela en la que interpretó al enemigo de una de las tres hermanas protagonistas.

En estas producciones compartió con actrices como Juanita Molina y María José Vargas.

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Además de su participación en televisión, el actor desarrolló diferentes facetas dentro de la industria audiovisual, pues también se desempeñó como realizador audiovisual.

Tras conocerse la noticia de su muerte, seguidores y personas que conocieron su trabajo acudieron a sus redes sociales y a una publicación en YouTube relacionada con algunos de los proyectos en los que participó para expresar sus mensajes de despedida.

Entre los comentarios que se destacan están: "Te acompañamos vuela alto ", "Dios lo tenga en su Gloria. Que en paz descanse. Paz en su tumba. Tenemos un angelito actor más ➕ en el cielo. Su alma y las almas de todos los fieles difuntos por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. Dale Señor el descanso eterno. Brille para él la luz perpetua".

De esta manera, sus seguidores han utilizado estos espacios para recordar los trabajos que realizó durante su trayectoria y enviar mensajes de despedida tras confirmarse su fallecimiento. Por ahora, se espera que se conozcan más detalles sobre la muerte del destacado artista.