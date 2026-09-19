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Murió famoso actor de 'Romina Poderosa' y 'Las Villamizar': así se confirmó la noticia - CaracolTV

José Oriol Hernández fue un actor con una destacada carrera en la televisión y el cine colombiano. La noticia fue dada a conocer su agencia de casting a través de redes sociales.

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Murió famoso actor de 'Romina Poderosa' y 'Las Villamizar': así se confirmó la noticia

José Oriol Hernández fue un actor con una destacada carrera en la televisión y el cine colombiano. La noticia fue dada a conocer su agencia de casting a través de redes sociales.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 19 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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Murió famoso actor que hizo parte de 'Romina Poderosa' y 'Las Villamizar'.
Murió famoso actor que hizo parte de 'Romina Poderosa' y 'Las Villamizar'.
Foto: Caracol Televisión.