J Balvin le dedicó mensaje de cumpleaños a Valentina Ferrer tras su separación

J Balvin sorprendió a sus seguidores este 19 de septiembre al compartir una galería de fotografías para celebrar el cumpleaños número 33 de Valentina Ferrer, publicación que se conoce pocos días después de que la modelo argentina anunciara su separación del cantante.

Mira también: J Balvin y Valentina Ferrer sueñan con agrandar la familia: “La práctica está siempre”



"Hoy celebro tu vida, Vale. Celebro la mujer que eres, tu luz, tu fuerza, tu manera de amar, tu sabiduría y ese corazón que hace más bonita la vida de quienes tienen la fortuna de conocerte", escribió el artista en la publicación.

Publicidad

Además del mensaje, el intérprete de 'Mi gente' compartió tres fotografías de Ferrer. En una de ellas aparece durante su infancia, mientras que en otra se le ve despeinada. La tercera imagen corresponde a un momento junto a su hijo Río.





Posteriormente, el cantante hizo referencia al papel de Valentina como madre y al vínculo que ambos comparten a través de su hijo.

"Gracias por regalarme lo más grande en esta vida: Río. Verte ser su mamá es una de las cosas que más admiro de ti. Hay personas que merecen todas las flores, no solo por lo que hacen, sino por lo que son. Y hoy las flores son todas para ti. Que Dios te cuide, te bendiga y te devuelva multiplicado todo el amor y toda la luz que das", continuó.

Publicidad

Mira también: J Balvin y Residente se reconciliaron y publicaron foto con emotivo mensaje

De esta manera, la publicación del artista generó diferentes reacciones entre sus seguidores, especialmente por el momento en el que se produce, luego de que ambos confirmaran que sus caminos se habían separado.

Fue Ferrer quien dio a conocer la noticia el pasado 16 de septiembre a través de una publicación en las historias de su cuenta de Instagram. En ese momento, la Miss Argentina 2014 señaló que habían decidido dividir sus caminos, aunque continuarían priorizando el bienestar de su hijo Río.

Mira también: ¿J Balvin le respondió a Residente en su Bzrp Session? Te contamos qué dice la canción

Publicidad

Sus seguidores reaccionaron a las palabras que el cantante dedicó a Valentina Ferrer por su cumpleaños: "Sábado de recuperar el hogar🏡😅", "Puro mensaje de Chat GPT", "Confundida 👀", "Amor, justo ayer dejamos de perdonar 💜", "Papi, ese tren ya se le está yendo, corra", son algunos de los comentarios que se destacan en la plataforma.