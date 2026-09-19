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Capítulo 42 'Yo Me Llamo'
J Balvin y Valentina Ferrer se separaron
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Qué dijo J Balvin tras la separación con Valentina Ferrer: le envió mensaje de cumpleaños - CaracolTV

Este sábado 19 de septiembre, el artista realizó una publicación en su cuenta oficial de Instagram para celebrar la vida de su expareja y la mamá de su hijo, Río.

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J Balvin le dedicó mensaje de cumpleaños a Valentina Ferrer tras su separación

Este sábado 19 de septiembre, el artista realizó una publicación en su cuenta oficial de Instagram para celebrar la vida de su expareja y la mamá de su hijo, Río.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 19 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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J Balvin le dedicó emotivo mensaje de cumpleaños a Valentina Ferrer.
J Balvin le dedicó emotivo mensaje de cumpleaños a Valentina Ferrer.
Foto: GettyImages.