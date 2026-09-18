Revelan los nombres del bebé de Lady Gaga: están inspirados en su carrera artística

El nombre completo de la primogénita de la superestrella del pop es Rose Bean Polansky. Tras meses de absoluta discreción sobre la llegada de la pequeña, registros oficiales y reportes de medios especializados como TMZ y People revelaron que la pareja eligió dos nombres con un profundo valor emocional para la cantante, según HOLA.

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El primer nombre, Rose, está estrechamente vinculado a "La vie en rose", el clásico tema musical que la artista interpretó en la película ‘A star is born’ y que incluso lleva tatuado a lo largo de su columna vertebral, según El Universal.

Por su parte, el segundo nombre, Bean, rinde tributo al activista Carl Bean, una de las figuras que inspiraron la creación de "Born this way", el icónico himno de diversidad e inclusión de la actriz y cantante estadounidense.

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Cuándo y dónde nació la hija de Lady Gaga y Michael Polansky



Según La Nación, Rose Bean Polansky nació el 9 de junio a las 11:19 de la noche en el Centro Médico Cedars-Sinai de Los Ángeles, California. La pareja mantuvo en reserva los detalles del alumbramiento durante los primeros meses para disfrutar en privado de su nueva faceta familiar.

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Las primeras imágenes de la pareja paseando junto a la bebé fueron captadas recientemente en el norte de California, confirmando el excelente estado de salud de la madre y la niña. Los padres se han tomado un receso en sus agendas laborales para enfocarse por completo en la crianza de la recién nacida.

Lady Gaga tuvo gestación subrogada, según La Vanguardia

Aunque la pareja no ha dado declaraciones sobre el motivo de recurrir a un vientre de alquiler, diversos medios apuntan a la fibromialgia que padece la artista desde hace años. Esta enfermedad crónica le causa intensos dolores y fatiga física, motivo por el que en el pasado expresó dudas sobre si su cadera y estado de salud podrían soportar los riesgos de un embarazo biológico tradicional, según La Vanguardia

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