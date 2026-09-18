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Nombres del bebé de Lady Gaga: está inspirado en su carrera artística

Lady Gaga y Michael Polansky tuvieron a su primera hija, Rose Bean Polansky, nacida en Los Ángeles. Los nombres escogidos tienen un significado especial para la intérprete de 'Born this way'.

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Revelan los nombres del bebé de Lady Gaga: están inspirados en su carrera artística

Lady Gaga y Michael Polansky tuvieron a su primera hija, Rose Bean Polansky, nacida en Los Ángeles.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 18 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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Lady Gaga y Michael Polansky
Lady Gaga y Michael Polansky
Foto: Getty Image