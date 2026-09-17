Nadia Ferreira celebró cumpleaños de Marc Anthony, su esposo, en Las Vegas

El aclamado cantante y actor estadounidense de origen puertorriqueño Marc Anthony, cuyo nombre de nacimiento es Marco Antonio Muñi, llegó a los 58 años de vida este miércoles 16 de septiembre de 2026.

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Nacido en la ciudad de Nueva York en 1968, el artista ha edificado una carrera monumental que se extiende por más de tres décadas en la cima de la industria musical hispana.

Reconocido globalmente como el "Rey de la Salsa" o el "Flaco de Oro", Marc Anthony continúa demostrando una vigencia imbatible tanto en los escenarios como en las plataformas digitales, donde acumula miles de millones de reproducciones.

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Cómo celebró Marc Anthony su cumpleaños número 58



Para festejar esta nueva vuelta al sol, el intérprete de ‘Vivir mi vida’ organizó un festejo privado en Las Vegas, Nevada, rodeado por sus seres queridos más cercanos, entre ellos, su esposa, Nadia Ferreira; el exfutbolista David Beckam, su esposa, Victoria Beckam; Natti Natasha y su esposo.

Historias de Instagram de Nadia Ferreira Foto Instagram: @nadiaferreira

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La encargada de liderar las celebraciones fue su esposa, la exmiss Universo paraguaya Nadia Ferreira, quien acompañó al salsero junto a sus hijos en una velada íntima marcada por muestras de afecto y felicitaciones.

Cuántos hijos tiene Marc Anthony

El intérprete de ‘Tu Amor Me Hace Bien’ es padre de siete hijos nacidos de cuatro relaciones distintas: sus dos primogénitos, Arianna y Alex (a quien adoptó), junto a la exagente de policía Debbie Rosado; Cristian y Ryan, fruto de su matrimonio con la ex-Miss Universo Dayanara Torres; los mellizos Emme y Maximilian, a quienes tuvo con Jennifer López; y sus hijos menores, Marco y Myla nacidos de su actual matrimonio con la modelo Nadia Ferreira.

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Aunque gran parte de ellos ha optado por mantener un perfil bajo alejado de los reflectores, varios han acompañado públicamente al cantante en eventos de la industria musical y celebraciones familiares.