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Cuántos años tiene Marc Anthony: su esposa le celebró el cumpleaños

Marc Anthony celebró sus cumpleaños este 16 de septiembre de 2026. El 'Rey de la Salsa' festejó junto a Nadia Ferreira en Las Vegas. Compartió con celebridades.

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Nadia Ferreira celebró cumpleaños de Marc Anthony, su esposo, en Las Vegas

Marc Anthony celebró sus cumpleaños este 16 de septiembre de 2026. El 'Rey de la Salsa' festejó junto a Nadia Ferreira en Las Vegas. Compartió con celebridades.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 17 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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Marc Anthony y Nadia Ferreira
Marc Anthony y Nadia Ferreira
Foto: Getty Image