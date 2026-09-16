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Mamá de Yeison Jiménez pone denuncia por presuntas irregularidades en sus empresas

Luz Feny Galeano y Laura Daniela, familiares del fallecido cantante Yeison Jiménez, radicaron denuncias ante la Fiscalía por presuntas anomalías en sus empresas.

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Mamá de Yeison Jiménez pone denuncia por presuntas irregularidades en sus empresas

Luz Feny Galeano y Laura Daniela , familiares del fallecido cantante Yeison Jiménez, radicaron denuncias ante la Fiscalía por presuntas anomalías en sus empresas.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 16 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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Yeison Jiménez
Yeison Jiménez
Foto Instagram: @yeison_jimenez