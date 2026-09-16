Mamá de Yeison Jiménez pone denuncia por presuntas irregularidades en sus empresas

A meses del trágico accidente aéreo, ocurrido el 10 de enero de 2026 en el que falleció Yeison Jiménez, el imponente imperio comercial del intérprete popular se encuentra en medio de un complejo lío jurídico. Su madre, Luz Feny Galeano Patiño, y su hermana Laura Daniela Sarmiento Galeano, presentaron denuncias formales ante la Fiscalía General de la Nación denunciando presuntas irregularidades en el manejo de sociedades, modificaciones en la representación legal y movimientos de participaciones accionarias vinculadas a los bienes del artista, según Revista Semana.

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Los abogados de las denunciantes, Sergio Augusto Ramírez Mantilla y Romario Camargo Pizarro, explicaron en Revista Semana, que las acciones legales no constituyen acusaciones directas de responsabilidad contra personas específicas, sino que buscan que el ente de control investigue hasta ocho conductas delictivas, entre las que destacan falsedad en documento privado, abuso de confianza, administración desleal, estafa o tentativa de estafa, fraude procesal y ocultamiento de documento privado.

Por qué la mamá y la hermana de Yeison Jiménez pusieron denuncia en la Fiscalía

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El punto central que motivó la alerta de la familia gira en torno a las operaciones realizadas sobre firmas como Santi Music S.A.S., Promotora de Inversiones Yeiluz S.A.S., YJ Company S.A.S. y el reconocido Criadero La Cumbre (especializado en caballos de paso fino), de acuerdo con Revista Semana.





Uno de los hallazgos que encendió la revisión judicial es un acta societaria con fecha del 2 de enero de 2026, ocho días antes del fallecimiento de 'El Aventurero', la cual fue registrada formalmente ante las autoridades el 29 de enero de 2026, es decir, días después de su partida física. La discrepancia entre la fecha de elaboración y su posterior inscripción es una de las principales inconsistencias que la Fiscalía General de la Nación deberá verificar.

Entre las herencias se encuentran las sociedades, firmas de entretenimiento, distribuidoras de licores y prendas de vestir, bienes inmuebles y ganadería, entre ellos, predios rurales, cabezas de ganado y vehículos lujosos; el criadero ‘La cumbre’ y los derechos de autor.

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En el plano legal de la sucesión, Yeison Jiménez estaba casado con Sonia Restrepo Acosta, con quien tuvo sus hijos. La distribución final de la masa hereditaria dependerá de la titularidad legal de cada activo, del régimen patrimonial del matrimonio y de los fallos que adopten las autoridades competentes, mientras la madre del cantante exige que todo el patrimonio sea "identificado, inventariado y protegido".

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