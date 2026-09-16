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Cuánto debe pagar, Daneidy Barrera Rojas, 'Epa Colombia' por multa de la SIC

La SIC multó a Productos Epa Colombia S.A.S. con más de 140 millones de pesos por violar normas del consumidor. Esto deberá pagar.

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Cuánto debe pagar Epa Colombia por multa de la SIC: encontraron fallas en sus ventas

La SIC multó a Productos Epa Colombia S.A.S. con más de 140 millones de pesos por violar normas del consumidor.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 16 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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Daneidy Barrera Rojas, 'Epa Colombia'
Daneidy Barrera Rojas, 'Epa Colombia'
Foto: Instagram @epa_colombia