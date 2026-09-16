Cuánto debe pagar Epa Colombia por multa de la SIC: encontraron fallas en sus ventas

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) sancionó a la empresa Productos EPA Colombia S.A.S. con una multa de $140.476.000 (equivalentes a 100 SMLMV o 11.600 UVB) debido al incumplimiento de las normas que protegen los derechos de los consumidores en el comercio electrónico.

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La decisión administrativa, anunciada en Bogotá el 16 de septiembre de 2026, se originó tras una investigación que evidenció fallas en la garantía legal, la transparencia de la información antes de concretar compras por internet y la omisión de aspectos clave sobre el derecho a la reversión del pago.

Cuáles son los cargos que le imputaron a Epa Colombia

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De acuerdo con el informe oficial de la Superintendencia de Industria y Comercio, la investigación determinó tres faltas principales basadas en la Ley 1480 de 2011 (Estatuto del Consumidor):



Limitación de la garantía legal: la página web de la marca contenía una política de reembolso que excluía la responsabilidad ante productos adquiridos por medio de "distribuidores o terceros". La autoridad recordó que la ley establece una responsabilidad solidaria entre el productor y los distribuidores frente al comprador.

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Falta de información esencial en ventas por internet: el portal web omitió informar, previo a la aceptación de la oferta, las características esenciales del producto "Acondicionador Kolors (Post Cuidado) - Keratina (verde) 300 ml". Tampoco se detalló el procedimiento para ejercer el derecho de retracto ni se incluyó un enlace visible hacia el sitio web de la autoridad de protección al consumidor.

Falta de información sobre la reversión del pago: la compañía no informó de manera oportuna a los usuarios sobre la existencia del derecho a solicitar la reversión de sus pagos en transacciones realizadas por medios electrónicos.

#Atención 🚨 La SIC sancionó a Productos EPA Colombia S.A.S. con una multa de $140.476.000 por incumplimientos relacionados con la garantía legal, la información esencial en compras por internet y el derecho de los consumidores a la reversión del pago. pic.twitter.com/I0TFRssNTg — Superintendencia de Industria y Comercio 🇨🇴 (@sicsuper) September 16, 2026

La autoridad administrativa precisó que contra esta sanción pecuniaria proceden legalmente los recursos de reposición y apelación. No obstante, la entidad hizo un enfático llamado a todos los proveedores del mercado digital para que garanticen a sus clientes información clara, completa y oportuna en todas las plataformas de comercio electrónico.

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