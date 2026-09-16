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Cuándo es el Día de Amor y Amistad en Colombia, por qué se celebra y los mejores planes

Descubre por qué Colombia celebra el Día del Amor y la Amistad en septiembre y cómo sumarte a esta tradición.

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Cuándo es el Día de Amor y Amistad en Colombia, por qué se celebra y los mejores planes

Descubre por qué Colombia celebra el Día del Amor y la Amistad en septiembre y cómo sumarte a esta tradición.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 16 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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Amor y Amistad
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Foto: Getty Image