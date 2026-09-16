Cuándo es el Día de Amor y Amistad en Colombia, por qué se celebra y los mejores planes

A diferencia de la gran mayoría de países en el mundo que festejan San Valentín el 14 de febrero, en Colombia el Día del Amor y la Amistad se celebra el tercer fin de semana de septiembre. Esta fecha convierte al noveno mes del año en una temporada dedicada al afecto, la unión, las expresiones románticas y las reuniones familiares o con amigos en todo el territorio nacional.

Por qué en Colombia no se celebra San Valentín en febrero sino en septiembre

La razón detrás de esta emblemática fecha radica en una decisión de carácter comercial y logístico adoptada a mediados del siglo XX. En 1969, los comerciantes colombianos sugirieron mover la festividad a septiembre por dos razones fundamentales.

La primera era por una estrategia económica, pues febrero coincidía con la temporada escolar y el inicio de año, momentos de altos gastos, realmente primordiales, para las familias. Septiembre, en cambio, carecía de festividades comerciales significativas, según FENALCO.

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Por otro lado, tomaron la decisión de hacerla en el noveno mes para darle un impulso al comercio: Al asignar un fin de semana especial a la celebración de las relaciones afectivas, se dinamizó la economía en sectores como la gastronomía, la floricultura, la chocolatería y el entretenimiento.





Entre las tradiciones más populares de la fecha es: el amigo secreto, pues es la dinámica más tradicional. Consiste en realizar un sorteo a ciegas entre un grupo de personas para darse regalos mutuamente. Durante los días previos a la entrega final, se suele realizar la famosa "endulzada", donde se entregan dulces, chocolates o pequeños detalles anónimos al amigo asignado.

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Qué hacer en el Día del amor y la Amistad

Para celebrar San Valentín, los mejores planes van desde organizar una cena romántica o cocinar en pareja, hasta disfrutar de un día de relajación en un spa con circuito de masajes. También están las escapadas de fin de semana a un glamping, los picnics al aire libre para ver el atardecer, y las actividades interactivas compartidas como talleres de pintura con vino, una cena, catas de chocolates o una noche de cine y teatro.