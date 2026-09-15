Gonca Cilasun: quién es la actriz que interpreta a ‘Sadakat’ en ‘Ciudad Lejana’

La actriz nació en Estambul en 1966 y estudió Actuación en la Facultad de Lengua, Historia y Geografía de la Universidad de Ankara. Su carrera en televisión comenzó alrededor de 2010 con su participación en la serie ‘Arka Sıradakiler’ y, desde entonces, ha formado parte de diferentes producciones turcas.

A lo largo de su trayectoria también ha participado en producciones como ‘Choque’, ‘La hija del embajador’ y otras reconocidas producciones de la televisión de Turquía.



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El personaje que la hizo conocida internacionalmente

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En 2024, Cilasun se incorporó a ‘Ciudad Lejana’ donde interpreta a ‘Sadakat Albora’, la matriarca de una poderosa familia marcada por los conflictos, las tradiciones y los secretos.





‘Sadakat’ es una mujer de carácter fuerte, protectora y profundamente apegada a sus costumbres. Sin embargo, Cilasun ha explicado que detrás de esa personalidad existe una mujer marcada por el dolor y las experiencias que ha vivido.

La actriz incluso ha señalado que considera a ‘Sadakat’ casi como una hija y que intentó comprender sus heridas para construir el personaje. También ha contado que trabajó en detalles como sus gestos, su forma de vestir y hasta la manera de sostener un arma para darle mayor credibilidad en pantalla.

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¿Cuántos hijos tiene y quién es el esposo de Gonca Cilasun?

La actriz mantiene su vida privada alejada de los medios y son pocos los detalles confirmados sobre su familia. No existen datos públicos ampliamente respaldados que permitan confirmar si tiene hijos o quién es su esposo, por lo que esta información suele generar especulaciones en internet.

A sus casi seis décadas de vida, Gonca Cilasun continúa consolidando su carrera y ha encontrado en Sadakat Albora uno de los personajes más importantes y reconocidos de su trayectoria.

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La personalidad de Gonca Cilasun fuera de la pantalla

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Uno de los aspectos que más llama la atención de la actriz turca es el contraste entre su personalidad y el de su personaje de 'Sadakat', en 'Ciudad Lejana'. Mientras su personaje es una mujer de carácter fuerte, estricta y profundamente ligada a las tradiciones familiares, Cilasun ha mostrado en entrevistas una personalidad más espontánea y aventurera.

Cabe mencionar que, la actriz incluso ha hablado sobre su gusto por mantenerse activa, experimentar nuevas cosas y asumir retos, mostrando una faceta muy diferente a la mujer que interpreta en la ficción.

Este contraste también permite entender parte del trabajo que hay detrás de su interpretación, pues Cilasun debe construir para la pantalla una personalidad compleja y muy diferente a la suya.

¿A qué hora dan ‘Ciudad Lejana’ en Caracol Televisión?

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Los seguidores de ‘Ciudad Lejana’ pueden disfrutar de esta producción turca de lunes a viernes, después de la emisión central del mediodía de Noticias Caracol.

La historia, protagonizada por Sinem Ünsal y Ozan Akbaba, también está disponible en los canales digitales de Caracol Televisión, donde se pueden encontrar los capítulos de la producción en español.