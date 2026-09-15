Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Destinos Cruzados
Accidente del bus de Martín Elías Jr.
Capítulo 38 'Yo Me Llamo'
Vuelta a España 2026 EN VIVO
YouTube Caracol Televisión
Programación de Caracol

Quién es la actriz que interprete a ‘Sadakat’ en ‘Ciudad Lejana’, novela turca de Caracol Televisión

Gonca Cilasun ha conquistado a los seguidores de ‘Ciudad Lejana’ con su interpretación de ‘Sadakat Albora’. Conoce su edad, trayectoria y otros detalles de la actriz turca.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

HERO - DK - CIUDAD LEJANA 2026

Gonca Cilasun: quién es la actriz que interpreta a ‘Sadakat’ en ‘Ciudad Lejana’

Gonca Cilasun ha conquistado a los seguidores de ‘Ciudad Lejana’ con su interpretación de ‘Sadakat Albora’. Conoce su edad, trayectoria y otros detalles de la actriz turca.

Por: Jorge Andrés Bernal
Actualizado: 15 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
Comparta en:
Gonca Cilasun interpreta a 'Sadakat' en 'Ciudad Lejana'
Gonca Cilasun interpreta a 'Sadakat' en 'Ciudad Lejana'
Foto: Instagram @goncacilasun y Caracol TV