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Quién es el novio de la protagonista de ‘Ciudad Lejana’, novela turca: es actor

Detalles sobre quién es el novio de Sinem Ünsal, la protagonista de ‘Ciudad Lejana’, novela turca que se transmite por Caracol Televisión. Él es un guapo actor de Turquía.

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HERO - DK - CIUDAD LEJANA 2026

Él es el guapo novio de la protagonista de ‘Ciudad Lejana’: es actor y modelo

Sinem Ünsal, la talentosa actriz que le da vida a Alya en la exitosa telenovela turca de Caracol Televisión, tiene una relación amorosa y estable desde hace algún tiempo con el artista Berk Cankat.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 5 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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Sinem Ünsal, que interpreta a Alya Albora en 'Ciudad Lejana'
Sinem Ünsal, que interpreta a Alya Albora en 'Ciudad Lejana'
Foto: Caracol TV