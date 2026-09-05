Él es el guapo novio de la protagonista de ‘Ciudad Lejana’: es actor y modelo

Aunque muchos piensan que la química de Alya y Cihan traspasó la ficción y que los actores que interpretan esos personajes, Sinem Ünsal y Ozan Akbaba, respectivamente, son novios, lo verdad es que cada uno tiene una pareja y un hogar formado.

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Quién es el novio de ‘Alya’ de ‘Ciudad Lejana’, novela turca de Caracol

Berk Cankat es un galán y reconocido actor turco que ha construido una sólida trayectoria en la industria del entretenimiento de su país. Al igual que su pareja, ha destacado por liderar proyectos de gran audiencia, ganándose el respeto de sus colegas y el cariño del público, lo que también le ha permitido ser la cara de campañas publicitarias de distintas marcas.

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Sobre la historia de amor de Cankat y Sinem Ünsal no hay mucha información, aunque algunos medios turcos señalan que los actores empezaron teniendo una amistad, que posteriormente se transformó.

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Los artistas confirmaron su noviazgo en junio de 2025, cuando publicaron fotos de un viaje que hicieron juntos. Desde entonces, han intentado ser reservados con su relación, aunque de vez en cuando comparten con sus seguidores varios momentos especiales que han vivido. Asimismo, posan juntos en eventos públicos y se dedican amorosos mensajes en plataformas digitales.

Quién es Sinem Ünsal, protagonista de ‘Ciudad Lejana’

La actriz que interpreta a Alya nació el 21 de junio de 1993 en Esmirna, Turquía, y actualmente cuenta con una trayectoria consolidada en televisión y teatro, aunque se formó académicamente en la Universidad Eskişehir Osmangazi, donde estudió Literatura Comparada; complementó su preparación artística con clases de actuación.

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Antes de convertirse en uno de los rostros reconocidos de las producciones turcas, Ünsal incursionó en el mundo de la publicidad como modelo. Posteriormente encontró en la actuación el camino para desarrollar su carrera artística.