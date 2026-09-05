Él es el actor de 'Rosalinda' que fue novio de la presidenta de Venezuela por tres años

El actor, cantante y modelo venezolano Fernando Carrillo, recordado por su participación en 'Rosalinda' como Fernando José, fue uno de los galanes más cotizados de los 90's en países como Colombia, México y Venezuela. A inicios de este año 2026, el hombre volvió a ser noticia al confesar que fue novio de Delcy Rodríguez, la presidenta de Venezuela.

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Las declaraciones las dio para diferentes medios internacionales de la talla de 'Hoy' y 'Siéntese quien pueda' de Univisión, señalando que no se trató de una relación corta, sino de un vínculo que sostuvieron por aproximadamente tres años. Pese a que terminaron su relación e hicieron sus vidas de manera completamente independiente, él la sigue recordando con cariño y hasta la describe como el gran amor de su vida.

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Por qué terminaron Fernando Carrillo y Delcy Rodríguez

Durante una entrevista para 'Siéntese quien pueda', el actor se pronunció nuevamente sobre el romance y los motivos por los que decidieron separar su camino a pesar del cariño que se sentían.

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"Principalmente por mi inmadurez, por no tener la claridad que tengo hoy de plantarme frente al mundo y decirle: 'Es el amor de mi vida'. No lo es, porque no estamos juntos. Ha sido el gran amor de mi vida (...) A ella le decían que yo era un interesado y a mí me decían 'bueno, pero no es una top model'. Hermano, es más que una top model", comentó.

Cabe aclarar que tan pronto se conoció que Rodríguez asumiría el rol de mandataria del país vecino, el actor le declaró su apoyo y aseguró que no considera que ella haya traicionado a Maduro entregándole información a Estados Unidos para lograr su captura.

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Quién es Fernando Carrillo, actor de 'Rosalinda'

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Es un actor nacido el 6 de enero de 1966 en Caracas, Venezuela, recordado por participar en producciones como 'Rosalinda', 'María Isabel', 'Pasionaria', 'Abigail', 'Siempre te amaré' y más producciones de renombre que fueron lanzadas entre 1990 y los 2000

También es recordado por incursionar en la música y los trabajos que desarrolló en el cine; trabajando en proyectos como 'Sexo, amor y otras perversiones', 'Caracazo', entre otros éxitos a nivel internacional.

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