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Fernando Carrillo, actor de 'Rosalinda', fue novio de Delcy Rodríguez, presidenta de Venezuela - CaracolTV

El actor, que durante años se posicionó como uno de los galanes más famosos de América Latina, confesó que sostuvo una relación con la política y hasta la describió como "el gran amor de su vida".

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Él es el actor de 'Rosalinda' que fue novio de la presidenta de Venezuela por tres años

El actor, que durante años se posicionó como uno de los galanes más famosos de América Latina, confesó que sostuvo una relación con la política y hasta la describió como "el gran amor de su vida".

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 5 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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Él es el actor de 'Rosalinda' que fue novio de Delcy Rodríguez.
Él es el actor de 'Rosalinda' que fue novio de Delcy Rodríguez.
Foto: Caracol Televisión.