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Eliminado y presentaciones capítulo 32: el sueño terminó para un imitador en ‘Yo Me Llamo’ - CaracolTV

La música y las emociones marcaron una noche llena de retos en el escenario. Los imitadores sorprendieron con sus presentaciones, pero uno de ellos no logró convencer a los jurados y quedó eliminado.

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Eliminado y presentaciones capítulo 32: el sueño terminó para un imitador en ‘Yo Me Llamo’

La música y las emociones marcaron una noche llena de retos en el escenario. Los imitadores sorprendieron con sus presentaciones, pero uno de ellos no logró convencer a los jurados y quedó eliminado.

Por: Jorge Andrés Bernal
Actualizado: 4 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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