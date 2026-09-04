Eliminado y presentaciones capítulo 32: el sueño terminó para un imitador en ‘Yo Me Llamo’

El capítulo 32 de ‘Yo Me Llamo’ estuvo marcado por grandes presentaciones, consejos de los jurados y momentos llenos de emoción. Los imitadores llegaron al escenario para demostrar su evolución y seguir avanzando en la competencia, mientras Amparo Grisales, César Escola y Elder Dayán estuvieron atentos a cada detalle.

Entre las presentaciones que más llamaron la atención estuvo la de ‘Yo Me Llamo Luis Fonsi’, quien recibió elogios de César y Elder, mientras Amparo le recomendó caminar con mayor relajación y cuidar su respiración. ‘Yo Me Llamo Myriam Hernández’ también conquistó a los jurados con su delicadeza y seguridad, mientras ‘Yo Me Llamo Natalia Lafourcade’ recibió elogios de Elder. Por su parte, ‘Yo Me Llamo Jorge González’ cumplió con la tarea de la Escuela, aunque César advirtió algunos momentos de desafinación.



Uno de los momentos más emotivos de la noche llegó con ‘Yo Me Llamo Juan Gabriel’, quien interpretó ‘Abrázame muy fuerte’ y logró conmover hasta las lágrimas a César Escola. Aunque ‘Yo Me Llamo Kapo’ recibió elogios de Amparo, además de algunas recomendaciones de los jurados, finalmente fue el imitador eliminado del capítulo y tuvo que despedirse de la competencia.