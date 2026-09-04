‘Yo Me Llamo’: la música y las emociones se tomaron el escenario durante el capítulo 32

El capítulo 32 de ‘Yo Me Llamo’ estuvo cargado de talento, emociones y grandes interpretaciones. Los imitadores llegaron al escenario con el objetivo de convencer a Amparo Grisales, César Escola y Elder Dayán, quienes analizaron cada detalle de sus presentaciones.

Uno de los momentos destacados fue el de ‘Yo Me Llamo Alejandro Fernández’, quien logró sorprender a Amparo Grisales. La jurado confesó que inicialmente no le tenía mucha fe, pero reconoció que esta vez consiguió convencerla y aseguró que podía llegar a conseguir un “potrillo maravilloso”. Elder también elogió su actuación y resaltó la pasión que mostró sobre el escenario. Por su parte, ‘Yo Me Llamo Paola Jara’ recibió recomendaciones de Amparo y César para fortalecer su interpretación, cuidar las afinaciones y mantener el característico color de voz de la artista.



La jornada también tuvo como protagonista a ‘Yo Me Llamo Aida Cuevas’, quien recibió una ovación del público y los jurados tras su presentación. César destacó que se vio hermosa y le recomendó cuidar los matices de su interpretación, mientras Amparo señaló que todavía le faltaba el 'falsetto' característico de la artista original. Así, los imitadores continuaron demostrando su talento en una competencia cada vez más exigente.