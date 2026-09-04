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‘Yo Me Llamo’: la música y las emociones se tomaron el escenario durante el capítulo 32 - CaracolTV

La música fue protagonista de una noche emotiva en el Templo de la Imitación, donde los participantes enfrentaron nuevos retos y sorprendieron con talento, sentimiento y grandes presentaciones.

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HERO - DK - YO ME LLAMO 2026

‘Yo Me Llamo’: la música y las emociones se tomaron el escenario durante el capítulo 32

La música fue protagonista de una noche emotiva en el Templo de la Imitación, donde los participantes enfrentaron nuevos retos y sorprendieron con talento, sentimiento y grandes presentaciones.

Por: Jorge Andrés Bernal
Actualizado: 4 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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