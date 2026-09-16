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Actriz de ‘La saga’ se convirtió en mamá a los 49 años: cumplió su sueño sola

Se trata de María Lara, actriz que participó en la exitosa producción de Caracol Televisión y que le dio la bienvenida sola a su primer hijo, Gustavo Salazar.

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Actriz de ‘La saga’ se convirtió en mamá a los 49 años: cumplió su sueño sola

Se trata de María Lara, actriz que participó en la exitosa producción de Caracol Televisión y que le dio la bienvenida a su primer hijo, Gustavo Salazar.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 16 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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María Lara, actriz colombiana
María Lara, actriz colombiana
Foto Instagram: @marialaraactriz