Actriz de ‘La saga’ se convirtió en mamá a los 49 años: cumplió su sueño sola

María Lara es actriz y modelo colombiana con una trayectoria en la televisión nacional e internacional. Los televidentes la recuerdan por sus importantes participaciones en exitosas telenovelas transmitidas por Caracol Televisión, como ‘La Tormenta’, ‘La Saga, negocio de familia’ —en la que también trabajó con Marlon Moreno, Robinson Díaz y Diego Cadavid—, ‘Esmeraldas’ y ‘Luna, la heredera’.

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En medio de una entrevista con ‘La Red’ María contó que su mayor sueño desde que estaba joven siempre fue ser mamá y había decidido esperar que su “príncipe” llegara para formar una familia tradicional. Sin embargo, como él no llegó, la barranquillera tomó la decisión de someterse a un proceso de fecundación in vitro, que fue lo que la llevó a cumplir su más grande anhelo: el poder ser mamá.

“¿Por qué me demoré [en quedar embarazada]? Porque, obviamente, yo quería encontrar una pareja, quería encontrar un esposo, tener una escena ideal, pero no encontré esa persona con la que yo quisiera tener un hijo y me quisiera casar y yo no podía seguir esperando al príncipe, sino me quedaba sin el sueño… el príncipe se vino en burro, yo no sé por dónde se vino, pero ese man no llegó”, declaró en la entrevista.

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Prosiguió diciendo: “Verme haciéndolo sola no fue fácil, y fue duro, y lloré los ojos, porque no era mi escena ideal. Yo nunca me imaginé que yo iba a hacer esto sola. Lo hice en otro país, pero estar encerrada en un hotel, dos semanas, inyectándome sola, financieramente es durísimo, pero ese ha sido el sueño más grande de mi vida”, confesó la actriz.

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El 15 de septiembre de 2026 María Lara compartió en su Instagram un carrusel de contenido con su niño recién nacido. En la publicación hay fotos de ella con Gustavo recostado en su pecho, ambos tendidos en la cama del hospital, su pulsera de ingreso al centro médico y una del momento de la salida del lugar.

“Agosto 31/2026 dos personas nacieron…. Mi primer bebe a los 49 años, GUSTAVO SALAZAR, mi pedacito de cielo y YO. Este día entendí el verdadero significado de ser mujer, experimente el PODER más grande y mágico que solo nosotras tenemos: DAR VIDA”, decía la publicación.

Instantáneamente, recibió cientos de comentarios de sus allegados y sus seguidores, como uno por parte de Carolina Cruz: “VERTE ASÍ 🥹🥹🥹🫠🫠🫠 ESTO LO ES TODO!!”, DIOS MÍO ❤️❤️❤️❤️❤️❤️ LLOROOOOOOOOOOOOO”, Cristina Campuzano también comentó: “BIENVENIDO ❤️❤️❤️❤️❤️” y Ruddy Rodríguez: “Más hermoso imposible, bienvenido a este mundo 🌍 querido Gustavo, tienes miles de tíos y tías, te amamos”.

La mujer anunció su embarazo en junio y dijo que este era uno de los años más importantes de su vida, pues está viviendo una nueva versión suya. Además, confesó que nunca se había sentido tan feliz y plena como en el 2026. “La edad es sólo un número TU misma eres la que le pones significancia a ese número, tú misma eres la que decides si estás muy vieja o estás muy joven y cualquier decisión que tomes en esas dos maneras de pensar determinará los sueños que puedas alcanzar o los que no”, escribió la actriz.

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En esta publicación recibió mensajes de apoyo y críticas sobre su decisión. Entre los seguidores y colegas que le dieron su amor está Indhira Serrano, actriz que le da vida a Pérxides María Roa Borja en ‘María la Caprichosa’.

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Dónde nació María Lara

María Lara nació en Cartagena de Indias en 1977. Hizo su debut en la televisión colombiana a inicios de los años 2000 en la telenovela ‘María Madrugada’, una papel que la hizo llegar a ser nominada como actriz revelación. A partir de ese primer éxito en pantalla, consolidó su trayectoria participando en otras renombradas producciones dramáticas como ‘Luna, la heredera’, ‘La saga, negocio de familia’, ‘La Tormenta’ y ‘Esmeraldas’.

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