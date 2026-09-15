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James Rodríguez se retiró de la Selección Colombia: así reaccionó su mamá

Por medio de su Instagram, el futbolista dio la noticia de que ya no sería parte de la Selección Colombia e hizo oficial su retiro, como su compañero Juan Fernando Quintero.

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Así reaccionó la mamá de James Rodríguez a su retiro de la Selección Colombia

Por medio de su Instagram, el futbolista dio la noticia de que ya no sería parte de la Selección Colombia e hizo oficial su retiro, como su compañero Juan Fernando Quintero.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 15 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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James Rodríguez
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Foto Instagram: @jamesrodriguez10