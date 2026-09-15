Así reaccionó la mamá de James Rodríguez a su retiro de la Selección Colombia

En la tarde del 15 de septiembre, los seguidores James Rodríguez confirmaron una triste noticia que ya se rumoraba entre la prensa deportiva del país.

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El futbolista compartió un emotivo video en el que él aparecía sentado hablando sobre sus logros y sinsabores que vivió en la Selección Colombia y concluyó diciendo que su paso por ahí ya había llegado a su fin.



“Vestir esa camiseta fue un sueño, pero también una responsabilidad enorme. Cada vez que entré a una cancha entendí que no jugaba solamente por mí. Jugaba por mi familia, por mis compañeros, por millones de colombianos que soñaban con todos nosotros. Tuve la fortuna de vivir momentos que jamás imaginé: mundiales, goles, noches inolvidables, victorias que nos hicieron creer y derrotas que nos hicieron aún más fuertes. Todo eso me marcó a mí para siempre. Desde que llegué a la selección tuve un pensamiento muy claro: que el día que me fuera pudiera sentir que dejaba esta camiseta más arriba de como la encontré. Quería aportar, quería dejar huella, ayudar a que Colombia creyera que podía competir contra cualquiera”, contó el jugador de Atlético Nacional.

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Rápidamente, compañeros suyos, como, Juan Fernando Quintero le dieron mensajes de apoyo: “Gracias por todo los momentos juntos!! Es un placer haber compartido con vos tantos años!! Te quiero hermano, se feliz ❤️♾️”, Richard Ríos le dijo: “Gracias por tanto GENIO 🧞‍♂️❤️🙌🏽”, Ryan Castro le escribió una estrofa de su canción ‘El Ritmo que nos Une’: ‘QUE CALIDOSO, QUE MOSTRO, QUE JUGADORRRRRRR 🇨🇴❤️‍🔥💪🏼🙏🏻 GRACIAS 10’.





Cientos de comentarios más como: “Gracias por todo CRACK, por mostrarnos el camino y soñar juntos, orgulloso de todo lo vivido ❤️🔟”, “Dejaste un legado y eso nadie lo puede borrar. Me siento orgulloso de ser tu amigo y de haber tenido la fortuna de coincidir en tu generación. Llevaste a la selección Colombia a otro nivel 👏🏻🙏🏻” y “Mi 10 leyenda histórico 🙏🏾💪🏾🙏🏾”.

Qué le dijo la mamá a James por su retiro

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Su mamá, María del Pilar Rubio, quien confesó cuál iba a ser el verdadero nombre de James, compartió en sus historias de Instagram un mensaje de apoyo para el excapitán de la Selección Colombia. “Mi amor, un grande, te amooo… Un sueño que vivimos juntos”.

Mensaje de la mamá de James Rodríguez Foto Instagram: @marjajua14

Adicionalmente, Luis Díaz compartió una publicación con una foto que le dio la vuelta al mundo durante la Copa América del 2024: en ella se ve al jugador del Bayern Múnich haciendo el gesto de colocarle una “corona” a James, quien fue elegido como mejor jugador del torneo. “Durante mucho tiempo te vi jugar y soñé con algún día poder compartir una cancha contigo”

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Quién es la novia de James Rodríguez

La pareja actual del futbolista colombiano James Rodríguez es Luisa Duque, una modelo e ‘influencer’ paisa de 22 años. Aunque los rumores sobre su romance comenzaron a finales de 2023 tras ser vistos juntos en eventos deportivos y viajes, la relación se hizo oficial a principios de 2025, manteniendo desde entonces una presencia constante pero reservada en redes sociales y apoyando al capitán de la Selección Colombia en su entorno personal y profesional. La mujer acompañó al 10 en el Mundial de Estados Unidos que se jugó en junio y julio del 2026.

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Luisa Duque, novia de James Rodríguez Foto Instagram: @luisamariaduque11

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