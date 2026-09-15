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‘La Reina del Flow en Concierto’ hizo 'sold out' en Buenos Aires

‘La Reina del Flow’ logró llenar totalmente el Movistar Arena de Buenos Aires en la primera de sus dos funciones en la capital Argentina.

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‘La Reina del Flow en Concierto’ hace su primera fecha en Buenos Aires con ‘sold out’

‘La Reina del Flow’ logró llenar totalmente el Movistar Arena de Buenos Aires en la primera de sus dos funciones en Argentina.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 15 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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'La Reina del Flow en Concierto'
'La Reina del Flow en Concierto'
Foto: Caracol Televisión