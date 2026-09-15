‘La Reina del Flow en Concierto’ hace su primera fecha en Buenos Aires con ‘sold out’

El Movistar Arena de Buenos Aires fue escenario de una jornada histórica al registrar boletería totalmente agotada para el debut de ‘La Reina del Flow en Concierto’ en territorio argentino. Durante casi dos horas de espectáculo continuo, los miles de fanáticos reunidos corearon de principio a fin cada uno de los temas musicales de la exitosa producción.

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En la tarima, personajes icónicos como Yeimy y Charly Flow compartieron escena para interpretar en vivo éxitos como ‘Perdóname’, ‘Reflejo’, ‘Fénix’ y ‘Que arda el fuego’. La velada representó para muchos asistentes la primera oportunidad de ver en persona a los protagonistas de la pantalla, mientras que para otros significó la continuación de la historia que siguieron a lo largo de sus temporadas.

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La expectativa en torno al espectáculo se sintió desde tempranas horas del día. Decenas de fanáticos se concentraron previamente en el aeropuerto de Buenos Aires para recibir a los integrantes del elenco, y la convocatoria se trasladó posteriormente a las afueras del hotel de concentración, donde los seguidores acamparon y cantaron junto a los artistas hasta el momento de su salida hacia el recinto. Medios internacionales como Infobae y La Nación catalogaron la cita como una de las presentaciones más esperadas del año en la cartelera de espectáculos porteña.



En qué otros países se ha presentado la gira de ‘La Reina del Flow’

La respuesta del público en Argentina se suma a una serie de presentaciones multitudinarias desarrolladas en el marco de la primera etapa internacional de la gira. Previamente, el espectáculo sumó múltiples fechas agotadas en España; logró un ‘sold out’ masivo en el Movistar Arena de Santiago de Chile y reunió a miles de espectadores en el recinto Costa 21 de Lima, Perú. Adicionalmente, se presentarán el primero de octubre en el Movistar Arena de la ciudad de Bogotá.

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“Ver al Movistar Arena de Buenos Aires agotarse confirma que esto no es casualidad: cada plaza que hemos tocado en España, en Chile, Perú y ahora en Argentina, ha demostrado que La Reina trascendió la pantalla y se convirtió en un fenómeno en vivo”, dijo Mario Valencia, productor general de la gira.

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