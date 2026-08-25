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Carolina Ramírez estará en conciertos de ‘La Reina del Flow’ en Colombia, y más

Carolina Ramírez estará en conciertos de ‘La Reina del Flow’ en Colombia, Perú, Argentina y más países de Latinoamérica, como la icónica Yeimy Montoya. Acá todos los detalles de su participación.

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Carolina Ramírez tendrá participación especial en conciertos de ‘La Reina del Flow’

Tras romper récords en España con más de 120.000 asistentes, 'La Reina del Flow en Concierto' inicia su esperado recorrido por Latinoamérica, con una sorpresa especial para todos los seguidores.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 25 de ago, 2026
YouTube /@caracoltv
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'La Reina del Flow'
'La Reina del Flow'
Foto: Caracol Televisión