Carolina Ramírez tendrá participación especial en conciertos de ‘La Reina del Flow’

Este espectáculo musical promete revivir la magia de una de las producciones más exitosas de la televisión de habla hispana en los escenarios continentales. Por eso, la audiencia latinoamericana podrá disfrutar del regreso de Carolina Ramírez, como la icónica Yeimy Montoya, mediante una participación especial en la gira.

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Luego de dedicar los últimos meses a su faceta como madre, la actriz hizo un espacio en su agenda profesional para unirse a este ‘show’ y reencontrarse con los fanáticos que convirtieron la historia en un referente global.

Sobre su retorno a los escenarios y el esperado reencuentro con el personaje de Charly Flow, la actriz colombiana compartió su emoción:

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“Sé cuánto significa para los fans volver a ver a Charly y Yeimy juntos. Para ellos será un regalo, y para mí también. Espero estar en la mayoría de los conciertos. Revivir esta historia desde el escenario, compartir con este elenco maravilloso y reencontrarme con el público que ha mantenido viva a La Reina del Flow será algo muy especial. Nos vemos muy pronto para revivir juntos el Flow”.



El tour internacional promete conectar a miles de fanáticos con los éxitos musicales de la serie. Hasta el momento, las fechas y ciudades confirmadas que contarán con la presencia de Carolina Ramírez incluyen a Lima (Perú), Buenos Aires (Argentia), San José (Costa Rica) y Bogotá (Colombia).

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¿Cuándo es el concierto de 'La Reina del Flow' en Colombia en 2026?

El esperado 'show 'en el país natal de la producción fue confirmado oficialmente por Caracol Televisión y Fénix Entertainment. El concierto de La Reina del Flow en Bogotá, Colombia, se llevará a cabo el próximo primero de octubre de 2026 en el emblemático Movistar Arena. La velada dará inicio a las 8:00 de la noche (con apertura de puertas a partir de las 4:00 de la tarde) y contará con una edad mínima de ingreso de 14 años.