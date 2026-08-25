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Marisol Tafur: el camino hacia un nuevo propósito de vida - CaracolTV

Esta mujer resiliente encontró en la jubilación la oportunidad de construir una nueva etapa. Su historia demuestra que el propósito, la comunidad y la esperanza pueden transformar la vida.

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Marisol Tafur: el camino hacia un nuevo propósito de vida

Esta mujer resiliente encontró en la jubilación la oportunidad de construir una nueva etapa. Su historia demuestra que el propósito, la comunidad y la esperanza pueden transformar la vida.

Por: Sarita Castro Cárdenas
Actualizado: 25 de ago, 2026
YouTube /@caracoltv
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