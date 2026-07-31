La dedicación y el esfuerzo transformaron la historia de Jessica Ordóñez

El esfuerzo de construir un camino propio

A los 16 años, Jessica Ordóñez dio sus primeros pasos en el mundo laboral de manera independiente, atendiendo un puesto de juguetería. Tiempo después ingresó al sector de la confección, donde estuvo a cargo de la elaboración de camisas de caballero. Con la convicción de que la formación era la clave para abrir nuevas oportunidades, a los 22 años decidió matricularse en una tecnología en Gestión del Talento Humano.

Años más tarde, el nacimiento de su hija Luz Carolina en diciembre de 2019 redefinió sus prioridades y metas personales. "No estaba preparada para ser mamá...", recuerda.



Tras el primer año de su hija, la búsqueda de ingresos económicos la llevó a emplearse de manera informal en áreas de logística y atención como mesera, procurando sostener la estabilidad familiar.

El giro profesional a través de la intermediación laboral

El panorama laboral de Jessica dio un giro cuando fue contactada por la Agencia de Empleo de Compensar para postularse a una vacante formal. Ingresó inicialmente como auxiliar de turnos y, tras mostrar desempeño y compromiso, fue ascendida a asesora y posteriormente a analista integral de operaciones, cargo en el que suma ya cuatro años de trayectoria atendiendo trámites vehiculares y licencias de conducción.

Paralelamente, como afiliada a Compensar caja, comenzó a acceder a subsidios monetarios y educativos destinados al bienestar de su familia. En el marco de la campaña Temporada de Campeones, que incentivaba el uso y redención del subsidio monetario en establecimientos comerciales aliados, Jessica registró sus compras en la plataforma dispuesta para los usuarios.



La sorpresa de cumplir un sueño anhelado

El proceso de redención culminó con una notificación inesperada: Jessica resultó ganadora de uno de los seis viajes dobles, con todo incluido, para presenciar un partido de la Selección Colombia en la Ciudad de México. La noticia representó no solo la oportunidad de ver en vivo al equipo nacional, sino la experiencia de volar por primera vez en avión y viajar al extranjero junto a su esposo.

"Me sentí muy feliz, dichosa porque es un viaje inesperado, muy emocionada al ver a la selección en vivo. Fue mi primer viaje en avión", manifiesta conmovida.

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"Soñé mucho el viaje, quería viajar. Siento que era la oportunidad para mí, quiero conocer y vivir otras culturas", agrega entusiasmada.

La travesía estuvo llena de anécdotas, desde la preparación apresurada de los pasaportes hasta la llegada al territorio mexicano, donde compartieron momentos de integración con otros aficionados y disfrutaron de la gastronomía y la cultura local.

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Para Jessica, el recorrido representa una cadena de logros que se han consolidado con disciplina, respaldo institucional y superación personal. "Siento que yo he luchado mucho, he logrado mis expectativas y sueños. Sigo esforzándome cada vez más. Quisiera tener mi propia empresa", concluye con emotividad y determinación.