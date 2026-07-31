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Con perseverancia y el apoyo de programas de empleo y subsidio, esta madre colombiana le dio otro rumbo a su trabajo y cumplió el sueño de viajar al exterior.

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La dedicación y el esfuerzo transformaron la historia de Jessica Ordóñez

Con perseverancia y el apoyo de programas de empleo y subsidio, esta madre colombiana le dio otro rumbo a su trabajo y cumplió el sueño de viajar al exterior.

Por: Sarita Castro Cárdenas
Actualizado: 31 de jul, 2026
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Historias que Inspiran. Capítulo 131.