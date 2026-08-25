Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
María la del barrio
En vivo 'Yo Me Llamo'
Inscripciones 'Desafío' para extranjeros
Vuelta a España 2026 EN VIVO
YouTube Caracol Televisión

Cómo inició noviazgo de Natalia París y Gato Baptista, de ‘Pasión de Gavilanes’

Detalles sobre cómo comenzó el noviazgo de Natalia París y el 'Gato' Baptista, actor de 'Pasión de Gavilanes', de Caracol Televisión, y la razón por la que terminaron.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Cómo empezó noviazgo de Natalia París y el ‘Gato’: quedó flechada en ‘Pasión de Gavilanes’

La modelo paisa y el actor venezolano tuvieron una relación amorosa, por siete años. Pese a que terminaron de una manera conflictiva, con el paso del tiempo limaron asperezas y ahora son muy amigos.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 25 de ago, 2026
YouTube /@caracoltv
Comparta en:
Natalia París y el ‘Gato' Baptista
Natalia París y el ‘Gato' Baptista
Foto: Caracol TV