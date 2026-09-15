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Quién ganó el premio millonario de Yo Me Llamo capítulo 39. 'Yo Me Llamo Manuel Medrano'

En el más reciente capítulo de ‘Yo Me Llamo’, el imitador del cantante cartagenero se convirtió en el mejor de la noche y gracias a ello, se ganó un gran premio millonario.

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HERO - DK - YO ME LLAMO 2026

Imitador de Manuel Medrano ganó 6 millones tras ser el mejor de la noche: "Qué felicidad"

En el más reciente capítulo de ‘Yo Me Llamo’, el imitador del cantante cartagenero se convirtió en el mejor de la noche y gracias a ello, se ganó un gran premio millonario.

Por: Jorge Andrés Bernal
Actualizado: 15 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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'Yo Me Llamo Manuel Medrano' en el Templo de la Imitación.
'Yo Me Llamo Manuel Medrano' en el Templo de la Imitación.
Foto: Caracol Televisión.