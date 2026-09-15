Imitador de Manuel Medrano ganó 6 millones tras ser el mejor de la noche: "Qué felicidad"

La noche fue inolvidable para ‘Yo Me Llamo Manuel Medrano’, quien no solo sorprendió al jurado con su presentación, sino que además se convirtió en el mejor imitador de la noche y se llevó un premio de 6 millones de pesos.

El participante interpretó ‘La primera vez’ y conquistó el escenario con una presentación llena de fuerza, brillo y emoción. Su evolución tampoco pasó desapercibida para los jurados, quienes destacaron varios aspectos de su caracterización y desempeño vocal.



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“¡Qué bonita presentación! Me emocionó mucho cuando sorprenden (…) Vienes como un caballito, a toda máquina, pero con galopeo fino y lindo. La vestimenta que traes me encanta”, expresó Amparo Grisales, mientras César Escola aseguró que su espectáculo tuvo espectacular: “Estuvieron muy bien los fraseos porque es una canción muy complicada (…) Insisto, más aire, más cálido”. Elder Dayán también celebró su presentación y resaltó su control vocal, su puesta en escena y su caracterización.

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Con los elogios sobre la mesa, Amparo, César y Elder decidieron que el imitador de Manuel Medrano era el mejor de la noche. Entonces llegó el momento de la verdad: debía escoger entre dos cajas que escondían diferentes cantidades de dinero. Sin saber qué había dentro, tomó su decisión y encontró el premio de 6 millones de pesos.





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El doble de Manuel Medrano habló de su admiración por el artista cartagenero

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En medio de una entrevista, el doble de Manuel Medrano reveló que considera que el artista original se podría sentir orgulloso de su participación en la competencia, pues aseguró que su interpretación está hecha desde el respeto y el amor. Además, contó que uno de sus principales propósitos ha sido transmitir al público todo lo que el cantante cartagenero inspira a través de sus canciones.

El imitador también aseguró que se siente orgulloso y muy emocionado por todo lo que había vivido durante su participación en el reality musical. Asimismo, aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje de cariño y agradecimiento a sus familiares y amigos, quienes han estado pendientes de cada paso de su proceso en la competencia.

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