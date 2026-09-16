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Koral Costa reacciona a foto de Ómar Murillo con un hombre en redes sociales: “Todo pasa”

El actor Ómar Murillo publicó una foto dándole la mano a un hombre y generó polémicas en sus redes sociales. Por eso mismo, Koral, su exesposa, reaccionó en público.

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Koral Costa reacciona a foto de Ómar Murillo con un hombre en redes sociales: “Todo pasa”

La pareja separó a inicios del 2026, por desacuerdos y rumbos diferente, tras haber estado casados por más de 15 años.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 16 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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Koral Costa, expareja de Ómar Murillo
Koral Costa, expareja de Ómar Murillo
Foto Instagram: @koralladiva