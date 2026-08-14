Familia de Yeison Jiménez revela qué daños dejó el incendio en la finca del cantante

El 10 de enero de 2026 quedó registrado como una de las jornadas más trágicas para la industria musical colombiana. Luego de ofrecer una presentación en el departamento de Boyacá, el cantante Yeison Jiménez abordó una aeronave para continuar con su agenda. Sin embargo, minutos después de despegar, el avión en el que se desplazaban sufrió un accidente que terminó con la vida del artista y de cinco personas que lo acompañaban.

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¿Qué pasó en la finca de Yeison Jiménez tras el incendio?

El pasado domingo 9 de agosto se conoció que un incendio, ocurrido días atrás, afectó un predio del intérprete de ‘La Llamada’, ubicado en Fusagasugá, Cundinamarca. El terreno estaba destinado al desarrollo de un proyecto hotelero que el cantante había planeado antes de su fallecimiento.

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De acuerdo con la información entregada por la familia al programa ‘La Red’, las llamas destruyeron gran parte de la estructura que ya se había levantado en el lugar, además de afectar otros materiales que habían sido adquiridos para avanzar en la construcción.





En un video difundido sobre la emergencia se observa a habitantes del sector pidiendo ayuda con urgencia para evitar que el fuego se extendiera hacia las viviendas cercanas. La reacción de la comunidad permitió contener la situación mientras llegaban los organismos de emergencia de la localidad.

Por su parte, la familia del artista confirmó que el incendio no dejó personas lesionadas ni víctimas mortales. Las pérdidas ocasionadas por el siniestro fueron únicamente materiales.

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¿Quiénes iban en la avioneta en la que murió Yeison Jiménez?

Tras conocerse la identidad del cantante, las autoridades confirmaron que cinco hombres más viajaban junto a él. Los acompañantes, quienes formaban parte de su equipo de trabajo, también perdieron la vida en el accidente ocurrido el pasado 10 de enero.

