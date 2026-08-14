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Qué pasó en finca de Yeison Jiménez tras incendio: familia del cantante lo revela

El pasado domingo 9 de agosto se conoció que un incendio afectó un predio de Yeison Jiménez, ubicado en Fusagasugá, Cundinamarca y la familia dio detalles de lo sucedido.

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Familia de Yeison Jiménez revela qué daños dejó el incendio en la finca del cantante

La noticia del voraz incendio genero gran preocupación entre los habitantes del sector y seguidores del cantante Yeison Jiménez. ¿Qué se sabe al respecto?

Por: Jorge Andrés Bernal
Actualizado: 14 de ago, 2026
YouTube /@caracoltv
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Banda de Yeison Jiménez anuncia reality para encontrar vocalista
Credito: Caracol Televisión