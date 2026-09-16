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Cuándo juega Colombia Sub - 20 vs. Polonia y cambios en la programación

Caracol Televisión ajusta su parrilla de programación por el duelo de la Selección Colombia ante el equipo anfitrión, Polonia, por los octavos de final del Mundial Sub - 20.

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Cambios en programación de Caracol por partido de Colombia Sub - 20 vs. Polonia

Caracol Televisión ajusta su parrilla de programación por el decisivo duelo de la Selección Colombia ante el equipo anfitrión por los octavos de final del Mundial Sub - 20.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 16 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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Selección Colombia Femenina Sub - 20
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Foto: Getty Image