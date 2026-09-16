Cambios en programación de Caracol por partido de Colombia Sub - 20 vs. Polonia

El emocionante encuentro entre la Selección Colombia Femenina Sub-20 y la anfitriona, Polonia, por los octavos de final del Mundial se disputará el jueves 17 de septiembre a las 11:30 de la mañana (hora de Colombia) en el Estadio Municipal de Bielsko-Biała.

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Los fanáticos podrán ver el partido a través de señal principal de Caracol Televisión, plataformas digitales, señal en vivo en www.golcaracol.com, además de la aplicación de Ditu, para dispositivos móviles

Cómo cambia la programación de Caracol por partido de Colombia Sub – 20

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La transmisión oficial a través de la pantalla de Caracol Televisión y la señal de Gol Caracol iniciará con la previa desde las 11:00 de la mañana llevando todos los detalles del análisis del compromiso.





Debido a la emisión del decisivo choque mundialista, la parrilla habitual de las mañanas en Caracol Televisión sufrirá modificaciones temporales durante este jueves 17 de septiembre.

`Día a Día’ acompañará a los televidentes en un horario ajustado; empezará común y corriente a las 9: 00 de la mañana, pero finalizará media hora antes de lo habitual, es decir, a las 11:00 a.m. para la cobertura especial de Gol Caracol. La novela mexicana ‘Rosalinda’, protagonizada por Thalía, por su parte cederá su espacio para este encuentro.

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La emisión del mediodía de Noticias Caracol empezará una vez termine el encuentro deportivo y el posterior análisis en vivo.

Sin embargo, ‘Ciudad Lejana’ continuará con su horario habitual y los espectadores podrán seguir de cerca la historia de la familia Albora. Por otro lado, ‘Alas Rotas’ será transmitida a las 4:30 de la tarde y ‘Destinos Cruzados’ mantendrá su horario; continuará el reencuentro entre Fidan y Toprak en la casa del hombre.

Por otro lado, las producciones del ‘prime’ serán transmitidas común y corriente, es decir, ‘Yo Me Llamo’ comenzará desde las 8:30 de la noche, posteriormente, se transmitirá ‘María la Caprichosa’ y la novela del cantante vallenato ‘Rafael Orozco’; la programación finalizará con la última emisión de Noticias Caracol.

