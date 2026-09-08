Actor de ‘María, la caprichosa’ fue desplazado por la violencia, como su personaje

El flagelo del conflicto armado en Colombia no solo se plasma en las pantallas, sino que deja huellas profundas en quienes le dan vida a las historias. Bryan Mina, que interpreta a Fernando en ‘María, la caprichosa’, historia inspirada en el libro ‘Soñar lo imposible’, de Paula Moreno, inspirada en la vida de María Roa, reveló detalles impactantes sobre el drama del desplazamiento forzado que le tocó enfrentar en carne propia junto a su familia antes de consolidar su carrera actoral.

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Durante el rodaje de una de las escenas más dramáticas de la serie para él fue cuando Fernando y María son desplazados, pues revivió recuerdos dolorosos. La secuencia retrata el momento exacto en que los personajes pierden todo a causa de las bandas delincuenciales y deben abandonar sus hogares sin nada, teniendo que dormir en albergues provisionales con los niños sobre el pecho.

https://youtu.be/5FZXqECTynw

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¿Qué dijo Bryan Mina sobre su dura experiencia huyendo de Buenaventura?



Para Mina, la conexión entre la ficción y la realidad se dio a través de una frase improvisada en el libreto que reflejó el diálogo desgarrador que él mismo sostuvo en su pasado.

"Fue en el 2019 en Buenaventura cuando nos tocó desplazarnos a la ciudad de Cali por lo mismo, por la violencia, por el flagelo, para huir, para no poner en riesgo la vida y escapar de las amenazas y los deberes delincuenciales presentes en el barrio", declaró Bryan Mina en una entrevista con Caracoltv.com al recordar el motivo que lo obligó a abandonar su tierra natal.

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La vivencia personal del artista aportó una carga emocional y de realismo único a la producción, demostrando el impacto y la resiliencia detrás de los actores que representan las realidades más duras del país. Y es que Mina no fue el único que vivió la violencia en carne propia; Paola Moreno, que interpreta en 'María, la caprichosa'la versión joven de Tulia, también sufrió por ese flagelo.