Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol
Murió el bebé de Dekko
Capítulo 33 'Yo Me Llamo'
Vuelta a España 2026 EN VIVO
YouTube Caracol Televisión
Programación de Caracol

Bryan Mina, Fernando en ‘María, la caprichosa’ fue desplazado por la violencia

Actor que interpreta a Fernando en ‘María, la caprichosa’, novela de Caracol Televisión, fue desplazado por la violencia de Colombia, tal y como su personaje de la producción.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

HERO - DK - MARÍA LA CAPRICHOSA 2026

Actor de ‘María, la caprichosa’ fue desplazado por la violencia, como su personaje

La violencia obligó al actor Bryan Mina a huir de Buenaventura en 2019, una amarga experiencia real que conectó de manera profunda con la desgarradora historia de su personaje en Caracol Televisión.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 8 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
Comparta en:
Bryan Mina
Bryan Mina
Foto: Caracol TV