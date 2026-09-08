Lina Tejeiro hizo ‘trend’ de foto de los 80 y la compararon con su mamá cuando fue reina

Por medio de las redes sociales se dio a conocer un nuevo ‘trend’ en el que los usuarios le piden a una inteligencia artificial que haga una foto de ellos a una foto que ellos mismos escogen, la modifique y la ambiente en los años ochenta. Incluye peinados, ropa, accesorios y vinilos de la época.

Lea también: Kapo conoció a su doble de ‘Yo Me Llamo’ 2026 y le envió un mensaje motivacional



Lina, que interpretó a Samy en ‘Padres e Hijos’, se unió, pidió su respectiva foto y la compartió sin esperar la respuesta que sus seguidores tendrían: encontraron semejanzas con su mamá, Vibiana Tejeiro. “En la 4 te pareces mucho a una foto de @vibianatejeiro en el reinado”, “Vibi, eres tú?... preciosa Linux”, “Selena Quintanilla”, fueron unos de los comentarios que dejaron sus seguidores y amigos.

Publicidad

Cabe recordar que, Vibiana Tejeiro, la mamá de la actriz de ‘Tu Voz Estéreo’, fue reina del departamento del Meta en 1988. Según comentó en una publicación antigua suya, la belleza en esa época era relativa, pues no podía depilarse las piernas, las cejas y el bozo. Es más, los peinados de las participantes debían ser alborotados y con rulos. “Entre más alto el copete Alf más elegante era… en fin, la naturalidad”, dijo en ese momento la mamá de la actriz.



Qué promt utilizar para tener su propia foto de los 80

Publicidad

Transforma a la persona de esta fotografía como si participara en el trend ‘¿Cómo me vería en los años 80?’. Mantén exactamente su identidad, rostro, facciones, tono de piel, edad aparente y características reconocibles. No alteres su fisonomía ni la conviertas en otra persona. Cambia su peinado, vestuario y accesorios por opciones auténticas de los años 80: cortes y volumen propios de la década, trajes de hombros anchos, blazers, camisas, corbatas, joyería u otros elementos acordes con la persona retratada. Debe verse elegante y natural, no como un disfraz. Sitúala en un escenario auténticamente ochentero, escogiendo uno que resulte coherente con la fotografía (como una oficina, estudio de TV o calle local). Haz que el resultado parezca una fotografía real tomada en (ciudad o país) durante los años 80, no una fotografía actual con un filtro retro. Utiliza estética de película analógica, colores ligeramente desaturados, grano fotográfico fino y pequeñas imperfecciones de revelado. Conserva la pose y expresión original”, este es el prompt para recrear la foto exacta.