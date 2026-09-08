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Lina Tejeiro hizo su foto de los 80 y la compararon con su mamá

La actriz de ‘Padres e Hijos‘ se sumó a la tendencia y publicó su foto de época, dejando sorprendidos a sus seguidores por el parecido que tiene con la imagen de su mamá cuando era más joven.

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Lina Tejeiro hizo ‘trend’ de foto de los 80 y la compararon con su mamá cuando fue reina

La actriz de ‘Padres e Hijos‘ se sumó a la tendencia, publicó su foto de época y dejó sorprendidos a sus seguidores por el parecido que tiene con la imagen de su mamá cuando era más joven.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 8 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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Lina Tejeiro
Lina Tejeiro
Foto Instagram: @linatejeiro