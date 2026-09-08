Quién es la actriz que le da vida a Fidan en ‘Destinos Cruzados’, novela turca de Caracol

Hazal Adiyaman, Fidan en ‘Destinos Cruzados’, nació el 6 de agosto de 1989 en Estambul, Turquía y tiene 37 años. Es reconocida en su país por actuar en series de televisión, en películas y en obras teatrales, como 'Muhteşem Yüzyıl', 'Kalbimdeki Deniz', 'Bizim Hikaye'. Hoy en día vive en la ciudad que la vio nacer.

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Cuando hizo de Fidan tenía el cabello largo, castaño y ondulado. En cuanto al maquillaje, durante la novela, ella tenía que llevar uno muy sutil y, fuera de la grabación, utilizaba sombras que resaltan sus ojos, además de labiales rojos.

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Sin embargo, antes de empezar a ser actriz, estudió física en la universidad de Marmara en Estambul, donde terminó sus estudios y posteriormente se graduó como licenciada en física.





Su debut televisivo fue en el año 2013 cuando actuó en Aşkın Bedeli y después le dio vida a Gül en la serie de televisión 'Muhteşem Yüzyıl', historia que habla de Suleimán el magnífico, un hombre de 26 años que tuvo que hacerse cargo del mando del Imperio Otomano y, debido a eso, se enfrentó a su círculo más cercano. Es una de las producciones turcas más reconocidas a nivel mundial.

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En 2022, Hazal Adıyaman quedó elegida por los directores para interpretar a Fidan, una mujer que enfrenta la pérdida de su esposo y su hijo. Las grabaciones de la producción comenzaron en septiembre de ese año en Estambul y la serie llegó a la televisión turca el 31 de octubre.

A qué hora dan ‘Destinos cruzados’, novela turca de Caracol

La producción tiene la franja horaria después de ‘Alas Rotas’, es decir de 5:45 p. m a 7:00 p. m, antes de la emisión central de Noticias Caracol. Será transmitida a través de las plataformas digitales, del portal web y por la señal principal de Caracol Televisión. No te pierdas un solo capítulo. “Porque el primer amor nunca se olvida”.

‘Destinos Cruzados’, novela turca de Caracol Foto: Caracol TV

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