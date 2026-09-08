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Quién es la actriz que da vida a Fidan en ‘Destinos Cruzados’, novela turca

Hazal Adıyaman, actriz que da vida a Fidan en ‘Destinos Cruzados, estudió una carrera diferente a la actuación y se graduó de ella. Cuántos años tiene y dónde vive.

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Quién es la actriz que le da vida a Fidan en ‘Destinos Cruzados’, novela turca de Caracol

La mujer, protagonista de la novela junto a Toprak, tiene una historia trágica y llena de dolor por las pérdidas que debe enfrentar. Su personaje cautivará y estremecerá a los televidentes.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 8 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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Hazal Adiyaman
Hazal Adiyaman
Foto Instagram: @hazaladiyaman