Quién es la novia de Iker Casillas: trabajó en 'Bolívar' de Caracol Televisión

Iker Casillas e Irene Esser fueron vistos juntos en una boda en España, en lo que sería una confirmación pública de su relación. La actriz venezolana hizo parte de ‘Bolívar’, producción de Caracol Televisión interpetando al personaje de María Teresa Rodríguez del Toro y Alayza.

El exfutbolista español y la actriz venezolana asistieron juntos al matrimonio del hijo de Ángel Martín, fundador de Clínicas Menorca e íntimo amigo del excapitán del Real Madrid. De acuerdo con el medio Vaniatis, La celebración se llevó a cabo este 4 de septiembre en El Escorial y reunió a cerca de 400 invitados.



La relación entre Casillas e Irene Esser había generado rumores desde mayo, cuando fueron vistos juntos en Madrid. Meses después, ambos fueron captados caminando de la mano por Nueva York, tras la final del Mundial 2026. Ahora, su aparición conjunta en esta boda vuelve a ponerlos en el centro de la atención.

¿Quién es Irene Esser?

Irene Sofía Esser Quintero nació el 20 de noviembre de 1991 en Ciudad Guayana, Venezuela. Es actriz, modelo y exreina de belleza. En 2011 fue elegida Miss Venezuela y al año siguiente representó a su país en Miss Universo, donde obtuvo el segundo lugar de finalista.

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En su trayectoria como actriz destaca su participación en ‘Bolívar: una lucha admirable’, donde interpretó a María Teresa Rodríguez del Toro y Alayza, esposa de Simón Bolívar. Su trabajo en la producción le valió un reconocimiento en los Produ Awards 2019 como mejor actriz de reparto.