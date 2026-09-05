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Quién es la novia de Iker Casillas: trabajó en 'Bolívar' de Caracol Televisión - CaracolTV

El exfutbolista español asistió a una boda junto a Irene Esser a una boda en España, confirmando así públicamente su romance. La actriz venezolana hizo parte de la producción ‘Bolívar’ de Caracol Televisión.

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Quién es la novia de Iker Casillas: trabajó en 'Bolívar' de Caracol Televisión

El exfutbolista español asistió a una boda junto a Irene Esser a una boda en España, confirmando así públicamente su romance. La actriz venezolana hizo parte de la producción ‘Bolívar’ de Caracol Televisión.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 5 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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Quién es la novia de Iker Casillas: trabajó en 'Bolívar' de Caracol Televisión
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Foto: Instagram