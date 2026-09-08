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Kapo conoció a su doble de ‘Yo Me Llamo’ 2026

El imitador de Kapo salió del programa durante el capítulo 32, pero aseguró que su carrera no terminó ahí y seguirá cantando. Además, confesó qué habló con el intérprete de 'Ohnana'.

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Kapo conoció a su doble de ‘Yo Me Llamo’ 2026 y le envió un mensaje motivacional

El participante salió en el capítulo 32, tras enfrentarse a imitadores de cantantes de música romántica, baladas y boleros. En medio de `Día a Día’ confesó que tuvo contacto con el artista original.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 8 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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Kapo y su imitador de 'Yo Me Llamo' 2026
Kapo y su imitador de 'Yo Me Llamo' 2026
Foto Instagram: @yosoytukapo y foto: Caracol Televisión